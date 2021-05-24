Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Стремсгодсет
Кристиансунд - Стремсгодсет: обзор матча 24 мая 2021
Кристиансунд
24.05.2021, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
1 : 0
Завершен
Стремсгодсет
33'
Б. Бай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Стремсгодсет
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
Т. Гьертсен
85'
85'
Замена
Д. Ипалибо
️️️️
Г. Штенгель
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
74'
Замена
️️️️
О. Скарсем
74'
Желтая карточка
Б. Дарри Виллумссон
68'
Замена
E. Sivertsen
️️️️
К. Асбак
63'
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
А. Диоп
63'
63'
Замена
М. Майгаард
️️️️
В. Тор Ингимундарсон
38'
Желтая карточка
Х. Стеневик
ГОЛ! 1:0!
Б. Бай
Пас отдал
К. Асбак
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
13
Бендик Бай
ПВ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
8
Йохан Хове
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
3
Jonathan Parr
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Кристиансунд
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
14
Оле Энерсен
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Крешник Красники
ЦП
20
Миккель Майгаард
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
3-4-2-1
34
МакДермотт
3
Асбак
5
19
77
Скарсем
6
7
Гьертсен
28
Диоп
9
Виллумссон
13
Бай
22
2-2-3-3
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
8
Хове
10
Штенгель
18
Стеневик
8
Гулликсен
25
Ингимундарсон
9
Фрайдей
23
3
9
Виллумссон
29
Мумбанья
29
Мумбанья
9
Виллумссон
28
Диоп
19
Картум
19
Картум
28
Диоп
3
Асбак
15
15
3
Асбак
7
Гьертсен
15
Кастрати
15
Кастрати
7
Гьертсен
10
Штенгель
18
Ипалибо
18
Ипалибо
10
Штенгель
25
Ингимундарсон
20
Майгаард
20
Майгаард
25
Ингимундарсон
Остались в запасе
Кристиансунд
Стремсгодсет
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
98
Агон Муколли
ЛВ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
Главный тренер
Кристиан Микельсен
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Крешник Красники
ЦП
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЛВ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
98
Агон Муколли
ЛВ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
Остались в запасе
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Крешник Красники
ЦП
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЛВ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Кристиансунд - Стремсгодсет
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Мариенлист
Новости команд
Все
Кристиансунд
Стремсгодсет
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+