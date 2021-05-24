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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Мольде
Русенборг - Мольде: обзор матча 24 мая 2021
Русенборг
24.05.2021, понедельник, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
2 : 3
Завершен
Мольде
43'
К. Закариассен
78'
К. Хольс
9'
Э. Хуссэйн
87'
Э. Хестад
90'
М. Бьорнбак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Мольде
Желтая карточка
Г. Молинс
90'
+4
90'
ГОЛ! 2:3!
М. Бьорнбак
Пас отдал
Э. Хестад
87'
ГОЛ! 2:2!
Э. Хестад
Пас отдал
Ф. Эушнес
81'
Замена
М. Болли
️️️️
О. Брюнхильдсен
ГОЛ! 2:1!
К. Хольс
Пас отдал
Г. Молинс
78'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
П. Скьельбред
74'
73'
Желтая карточка
О. Брюнхильдсен
65'
Замена
Д. Фофана
️️️️
О. Омойджуанфо
55'
Замена
Э. Хестад
️️️️
Э. Андерсен
52'
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
ГОЛ! 1:1!
К. Закариассен
Пас отдал
Э. Даль Рейтан
43'
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Хуссэйн
Пас отдал
О. Омойджуанфо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
4-5-1
1
Хансен
18
Андерссон
3
Ховланд
25
Сербечич
29
Рейтан
15
Хофф
5
Скьельбред
10
Молинс
16
Закариассен
20
Тагсет
19
Хольс
3-1-1-3-2
1
Линде
15
Бьорнбак
2
Грегерсен
28
Хауген
14
Эушнес
8
Хуссэйн
23
Андерсен
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
15
Кнутсон
5
Скьельбред
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
5
Скьельбред
17
Брюнхильдсен
14
Болли
14
Болли
17
Брюнхильдсен
23
Андерсен
5
Хестад
5
Хестад
23
Андерсен
10
Омойджуанфо
27
Фофана
27
Фофана
10
Омойджуанфо
Остались в запасе
Русенборг
Мольде
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
28
Магнус Гредем
АП
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Остались в запасе
28
Магнус Гредем
АП
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Русенборг - Мольде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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