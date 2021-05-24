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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак - Таджикистан
Ирак - Таджикистан: обзор матча 24 мая 2021
Ирак
24.05.2021, понедельник, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Таджикистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирак - Таджикистан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
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Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
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