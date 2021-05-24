Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Остин
Нэшвилл - Остин: обзор матча 24 мая 2021
Нэшвилл
24.05.2021, понедельник, 04:00
США. МЛС, 9 тур
1 : 0
Завершен
Остин
35'
Р. Леаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Остин
81'
Замена
K. Manneh
️️️️
C. Dominguez
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
А. Мьюил
79'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Р. Леаль
79'
Замена
Х. Мухтар
️️️️
Й. Кадис
67'
62'
Замена
Д. Страуд
️️️️
Р. Редес
62'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
D. Hoesen
Замена
Д. Баджи
️️️️
С. Джей Сапонг
56'
ГОЛ! 1:0!
Р. Леаль
Пас отдал
Й. Кадис
35'
34'
Замена
Х. Касканте
️️️️
J. Romaña
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
7
Даниэль Перейра
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
17
Родни Редес
ПВ
10
C. Dominguez
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
10
Хани Мухтар
ЦП
70
Handwalla Bwana
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
68
Кристиан
ЦП
4
Aedan Stanley
ЦФ
2
Manny Perez
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
4-4-2
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
2
Джонстон
19
Мьюил
20
Годой
11
Леаль
13
МакКарти
9
Сапонг
29
Кадис
3-2-2-3
1
5
24
23
Колманич
7
Перейра
4
Ринг
17
Редес
8
Почеттино
9
14
10
19
Мьюил
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
19
Мьюил
11
Леаль
23
Вашингтон
23
Вашингтон
11
Леаль
29
Кадис
10
Мухтар
10
Мухтар
29
Кадис
9
Сапонг
14
Баджи
14
Баджи
9
Сапонг
17
Редес
8
Страуд
8
Страуд
17
Редес
14
18
Касканте
18
Касканте
14
10
31
31
10
9
17
Галлахер
17
Галлахер
9
Остались в запасе
Нэшвилл
Остин
12
Дилан Неалис
ПЗ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
4
Aedan Stanley
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
2
Manny Perez
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
68
Кристиан
ЦП
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
12
Дилан Неалис
ПЗ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Остались в запасе
4
Aedan Stanley
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
2
Manny Perez
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
68
Кристиан
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Нэшвилл - Остин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Новости команд
Все
Нэшвилл
Остин
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Трехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
2025.01.22 13:22
1
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2023.07.02 09:44
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+