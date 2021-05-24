Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Сандефьорд
Тромсе - Сандефьорд: обзор матча 24 мая 2021
Тромсе
24.05.2021, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
1 : 3
Завершен
Сандефьорд
81'
К. Хансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тромсе - Сандефьорд
Замена
Н. Вестерлунд
️️️️
A. Jenssen
87'
86'
Замена
Z. Eduardo
️️️️
A. Ordagić
81'
ГОЛ! 0:1!
К. Хансен
79'
Замена
E. Valles
️️️️
Э. Бренден
Замена
F. Winther
️️️️
М. Эбийе
77'
73'
Желтая карточка
Э. Бренден
Желтая карточка
Т. Тотланд
69'
64'
Замена
А. Тветер
️️️️
Ф. Ньенету
Замена
К. Антонсен
️️️️
D. Berntsen
46'
Желтая карточка
D. Berntsen
45'
37'
Желтая карточка
Б. Вембангомо
Желтая карточка
Й. Гундерсен
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
28
Якоб Карлстрем
ВР
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
11
Рубен Йенссен
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
5
Anders Jenssen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
15
Эрик Бренден
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Тромсе
23
Рунар Норхейм
ЛЗ
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
6
Felix Winther
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
32
Mats Trige
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
92
Frederik Due
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
3-3-1-3
28
Карлстрем
6
Гундерсен
38
Амундсен
14
Тотланд
25
Нильсен
17
Китолано
11
Йенссен
94
Миккельсен
20
Эбийе
17
5
1-3-2-5
5
Вембангомо
15
Бренден
24
Сингх
3
Валес
7
Ньенету
99
Хансен
7
1
5
4
10
20
Эбийе
6
6
20
Эбийе
5
23
Вестерлунд
23
Вестерлунд
5
17
11
Антонсен
11
Антонсен
17
10
8
8
10
15
Бренден
4
4
15
Бренден
7
Ньенету
9
Тветер
9
Тветер
7
Ньенету
Остались в запасе
Тромсе
Сандефьорд
21
Tobias Hafstad
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЛЗ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
32
Mats Trige
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
92
Frederik Due
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
21
Tobias Hafstad
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЛЗ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
32
Mats Trige
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Остались в запасе
92
Frederik Due
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Тромсе - Сандефьорд
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Алфхейм
Новости команд
Все
Тромсе
Сандефьорд
«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+