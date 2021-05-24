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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Копенгаген
Рандерс - Копенгаген: обзор матча 24 мая 2021
Рандерс
24.05.2021, понедельник, 18:00
Дания. Суперлига, группа A, 10 тур
2 : 1
Завершен
Копенгаген
50'
М. Греве
58'
М. Эго (П)
90+3'
В. Фишер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Копенгаген
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
В. Фишер
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
М. Каллесе
86'
Замена
N. Mileusnić
️️️️
М. Эго
86'
Замена
M. Nielsen
️️️️
С. Пизингер
85'
81'
Желтая карточка
Занка
80'
Замена
В. Фишер
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
80'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Й. Винд
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Ф. Лауэнборг
70'
Замена
А. Камара
️️️️
Т. Кеинде
66'
59'
Замена
М. Оиконому
️️️️
П. Бьель
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Эго
58'
56'
Красная карточка
В. Нельссон
ГОЛ! 1:0!
М. Греве
50'
46'
Замена
М. Дарами
️️️️
К. Вильчек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
7
Миккель Каллесе
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Зека
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Рандерс
0
M. Nielsen
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Николай Томсен
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
3-5-1-2
15
Копплин
28
Гравес
8
Пизингер
24
Кеинде
17
Греве
14
Лауэнборг
7
Каллесе
10
Хаммершой-Мистрати
4
Йонсен
45
Эго
30
Карльгрен
4-2-1-3
1
Юнссон
25
Нельссон
25
Занка
2
Анкерсен
20
Бойлесен
6
Зека
21
Лерагер
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
10
Вильчек
19
Винд
45
Эго
10
10
45
Эго
8
Пизингер
0
0
8
Пизингер
7
Каллесе
17
Лауридсен
17
Лауридсен
7
Каллесе
14
Лауэнборг
20
Клюснер
20
Клюснер
14
Лауэнборг
24
Кеинде
45
Камара
45
Камара
24
Кеинде
10
Вильчек
9
Дарами
9
Дарами
10
Вильчек
16
Бьель
6
Оиконому
6
Оиконому
16
Бьель
19
Винд
29
Кауфманн
29
Кауфманн
19
Винд
8
Фалк-Йенсен
7
Фишер
7
Фишер
8
Фалк-Йенсен
Остались в запасе
Рандерс
Копенгаген
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
1
Стефан Андерсен
ВР
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Остались в запасе
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
1
Стефан Андерсен
ВР
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Рандерс - Копенгаген
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
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