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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Ольборг
Сендерийск - Ольборг: обзор матча 24 мая 2021
Сендерийск
24.05.2021, понедельник, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 10 тур
0 : 4
Завершен
Ольборг
20'
Т. ван Верт
33'
И. Фоссум (П)
60'
R.
69'
Я. Нильсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Ольборг
Желтая карточка
P. Buch Christiansen
90'
+1
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
R. Hassan
74'
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
Х. Райт
74'
74'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
Д. Гранли
74'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
К. Паллесен
69'
ГОЛ! 0:4!
Я. Нильсен
Замена
R. Vinderslev
️️️️
V. Ekani
67'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
P. Kanstrup
67'
65'
Замена
П. Феррейра
️️️️
Т. ван Верт
64'
Желтая карточка
Т. ван Верт
60'
ГОЛ! 0:3!
R.
Пас отдал
И. Фоссум
58'
Желтая карточка
R.
52'
Желтая карточка
Р. Теланнер
46'
Замена
Т. Прица
️️️️
К. Куск
Замена
Б. Финне
️️️️
А. Якобсен
46'
33'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Фоссум
20'
ГОЛ! 0:1!
Т. ван Верт
Пас отдал
И. Фоссум
16'
Замена
R.
️️️️
Л. Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
29
Victor Ekani
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
77
Rilwan Hassan
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Сендерийск
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Ольборг
6
Педру Феррейра
ОП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
4-2-4
20
Томас
27
3
Гартенманн
5
3
Хольм
29
17
77
18
Якобсен
11
Райт
21
3-2-2-4
2
Паллесен
3
Нильсен
2
Росс
4
Гранли
5
Теланнер
26
Кристенсен
8
Фоссум
35
Ринне
7
Куск
25
Андерсен
9
ван Верт
29
6
6
29
77
34
Эскесен
34
Эскесен
77
27
22
Фредериксен
22
Фредериксен
27
18
Якобсен
11
Финне
11
Финне
18
Якобсен
11
Райт
20
20
11
Райт
7
Куск
22
Прица
22
Прица
7
Куск
25
Андерсен
10
10
25
Андерсен
2
Паллесен
35
35
2
Паллесен
9
ван Верт
6
Феррейра
6
Феррейра
9
ван Верт
4
Гранли
10
Берстинг
10
Берстинг
4
Гранли
Остались в запасе
Сендерийск
Ольборг
1
Nikolai Flø
ЦФ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
7
Оскар Хильемарк
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
Остались в запасе
7
Оскар Хильемарк
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Сендерийск - Ольборг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
Новости команд
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2020.02.03 23:23
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2021.01.21 20:55
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2020.02.03 23:23
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