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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Тараз
Ордабасы - Тараз: обзор матча 24 мая 2021
Ордабасы
24.05.2021, понедельник, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Тараз
82'
Е. Тунгышбаев
77'
Е. Ахметов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ордабасы - Тараз
Замена
С. Турсынбай
️️️️
Т. Досмагамбетов
90'
+2
85'
Желтая карточка
А. Сапаргалиев
ГОЛ! 1:1!
Е. Тунгышбаев
82'
78'
Замена
Ж. Кожамберды
️️️️
Н. Адамович
77'
ГОЛ! 0:1!
Е. Ахметов
Замена
M. Mehanovic
️️️️
Р. Бригидо
75'
70'
Желтая карточка
A.
65'
Замена
А. Таубай
️️️️
M. Shakhmetov
Желтая карточка
P. Fontanello
64'
Замена
A. Simcevic (o.g.)
️️️️
Б. Каиров
63'
62'
Желтая карточка
Б. Шайхов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
93
Чиди Осучукву
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
0
P. Fontanello
ЦФ
0
A. Diakhate (pen.)
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
86
Vladimir Plotnikov
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
5
Файт Обилор
ЦЗ
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ПЗ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
8
Ненад Адамович
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
99
Педру Эужениу
ПВ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
63
Alphonse
ЦФ
Ордабасы
1
Игорь Трофимец
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
23
Муроджон Халматов
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
0
M. Mehanovic
ЦФ
0
A. Simcevic (o.g.)
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Тараз
1
Джурахон Бабаханов
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
7
Гаврил Кан
ЛВ
77
Алишер Сулей
ЛВ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
10
Жакып Кожамберды
ПВ
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
4-2-1-4
27
Досмагамбетов
24
Клещенко
23
Эрланов
5
Каиров
93
Осучукву
11
Тунгышбаев
91
Бригидо
0
86
11
Пауло
0
4-1-1-2-2
74
Сейсен
20
Амирханов
5
Обилор
2
Ахметов
23
Шайхов
8
Сапаргалиев
8
Адамович
99
Эужениу
7
Байтана
63
16
91
Бригидо
0
0
91
Бригидо
5
Каиров
0
0
5
Каиров
27
Досмагамбетов
13
Турсынбай
13
Турсынбай
27
Досмагамбетов
8
Адамович
10
Кожамберды
10
Кожамберды
8
Адамович
16
10
Таубай
10
Таубай
16
Остались в запасе
Ордабасы
Тараз
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
23
Муроджон Халматов
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
10
Эльхан Астанов
ЛВ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
1
Джурахон Бабаханов
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
7
Гаврил Кан
ЛВ
77
Алишер Сулей
ЛВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Остались в запасе
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
23
Муроджон Халматов
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
10
Эльхан Астанов
ЛВ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
40
Станислав Щербаков
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
7
Гаврил Кан
ЛВ
77
Алишер Сулей
ЛВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Статистика матча Ордабасы - Тараз
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
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