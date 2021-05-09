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    Расписание матчей 09-05-2021

    апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    май 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    июнь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2021, 5 тур
    9 мая, воскресенье
    01:00
    Орландо Сити
    1:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    03:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2:1
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    05:00
    Колорадо
    3:2
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    20:00
    Интер
    1:1
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2021, 10 тур
    9 мая, воскресенье
    13:00
    Жетысу
    1:5
    Актобе
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    15:00
    Тобол
    2:0
    Атырау
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    17:00
    Туран
    1:0
    Кызыл-Жар
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 32 тур
    9 мая, воскресенье
    13:15
    Эммен
    0:4
    Гронинген
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    15:30
    Фейеноорд
    0:3
    Аякс
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    15:30
    Зволле
    0:1
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    17:45
    Виллем II
    0:2
    ПСВ
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 35 тур
    9 мая, воскресенье
    13:30
    Дженоа
    1:2
    Сассуоло
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    16:00
    Парма
    2:5
    Аталанта
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    16:00
    Беневенто
    1:3
    Кальяри
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    16:00
    Верона
    1:1
    Торино
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    19:00
    Рома
    5:0
    Кротоне
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    21:45
    Ювентус
    0:3
    Милан
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 35 тур
    9 мая, воскресенье
    14:00
    Вулверхэмптон
    2:1
    Брайтон
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    16:05
    Астон Вилла
    1:3
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    18:30
    Вест Хэм
    0:1
    Эвертон
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    21:00
    Арсенал
    3:1
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 26 тур
    9 мая, воскресенье
    14:00
    Мариуполь
    4:1
    Десна
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    14:00
    Заря
    2:1
    Александрия
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    14:00
    Колос
    0:3
    Динамо
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    14:00
    Минай
    1:2
    Ворскла
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    17:00
    Львов
    1:1
    Олимпик
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    17:00
    Днепр-1
    1:1
    Рух
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    17:00
    Шахтер
    1:0
    Ингулец
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 36 тур
    9 мая, воскресенье
    14:00
    Сент-Этьен
    1:0
    Марсель
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    16:00
    Метц
    0:3
    Ним
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    16:00
    Анжер
    3:0
    Дижон
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    16:00
    Ницца
    3:2
    Брест
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    16:00
    Страсбур
    2:3
    Монпелье
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    18:05
    Реймс
    0:1
    Монако
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    22:00
    Ренн
    1:1
    ПСЖ
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 32 тур
    9 мая, воскресенье
    14:30
    Кельн
    1:4
    Фрайбург
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    16:30
    Айнтрахт
    1:1
    Майнц
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    19:00
    Герта
    0:0
    Арминия
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 8 тур, группа A
    9 мая, воскресенье
    15:00
    ПАОК
    2:0
    Арис
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    17:15
    Астерас
    0:0
    Олимпиакос
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    19:30
    Панатинаикос
    0:1
    АЕК
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 35 тур
    9 мая, воскресенье
    15:00
    Хетафе
    0:1
    Эйбар
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    17:15
    Валенсия
    3:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    19:30
    Вильярреал
    2:4
    Сельта
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    22:00
    Реал
    2:2
    Севилья
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 7 тур, группа B
    9 мая, воскресенье
    15:00
    Люнгбю
    3:4
    Хорсенс
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    15:00
    Вайле
    4:2
    Сендерийск
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2021, 8 тур
    9 мая, воскресенье
    15:30
    Энергетик-БГУ
    1:1
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    17:30
    Ислочь
    1:3
    Динамо
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    20:30
    Шахтер
    1:0
    БАТЭ
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 7 тур, группа A
    9 мая, воскресенье
    15:30
    ЛАСК
    3:3
    Тироль
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    15:30
    Штурм
    1:3
    Зальцбург
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    18:00
    Рапид
    1:2
    Вольфсберг
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 31 тур
    9 мая, воскресенье
    16:00
    Карвина
    0:2
    Словацко
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    16:00
    Динамо
    2:0
    Пардубице
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    18:00
    Сигма
    0:1
    Славия
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    20:30
    Спарта
    3:1
    Баник
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2020/2021), 33 тур
    9 мая, воскресенье
    17:00
    Лозанна-Спорт
    2:2
    Цюрих
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    17:00
    Люцерн
    3:0
    Серветт
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    17:00
    Санкт-Галлен
    0:3
    Сьон
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 32 тур
    9 мая, воскресенье
    17:00
    Пасуш де Феррейра
    1:1
    Маритиму
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    22:00
    Жил Висенте
    1:1
    Брага
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 7 тур, группа A
    9 мая, воскресенье
    17:00
    Рандерс
    0:1
    Орхус
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    19:00
    Брондбю
    3:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 2 тур, группа B
    9 мая, воскресенье
    17:00
    Мехелен
    5:3
    Остенде
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 1 тур
    9 мая, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    3:0
    Тромсе
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    19:00
    Мольде
    2:0
    Кристиансунн
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    19:00
    Викинг
    3:1
    Бранн
    Матч завершен
    9 мая, воскресенье
    21:00
    Волеренга
    1:1
    Русенборг
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 6 тур
    9 мая, воскресенье
    22:00
    Портленд
    1:2
    Сиэтл
    Матч завершен
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