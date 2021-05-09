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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Сендерийск
Вайле - Сендерийск: обзор матча 09 мая 2021
Вайле
09.05.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 7 тур
4 : 2
Завершен
Сендерийск
45+1'
А. Соуза
68'
С. Эзатолахи
81'
А. Соуза
86'
Л. Энгель
51'
Э. Хольм (П)
73'
С. Гартенманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Сендерийск
90'
+3
Желтая карточка
R. Hassan
ГОЛ! 4:2!
Л. Энгель
86'
85'
Замена
M. Hansen
️️️️
С. Гартенманн
85'
Замена
R. Hassan
️️️️
Э. Хольм
85'
Замена
Х. Райт
️️️️
P. Kanstrup
Желтая карточка
А. Соуза
83'
ГОЛ! 3:2!
А. Соуза
Пас отдал
Ю. Рамадани
81'
73'
ГОЛ! 2:2!
С. Гартенманн
Пас отдал
Э. Фредериксен
Замена
Л. Энгель
️️️️
A. Mucolli
72'
Замена
Ю. Ояла
️️️️
L. Hetemi
72'
ГОЛ! 2:1!
С. Эзатолахи
68'
Замена
Ю. Рамадани
️️️️
Г. Онугха
63'
Желтая карточка
Д. Колингер
53'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Хольм
46'
Замена
J. Simonsen
️️️️
M. Albaek
ГОЛ! 1:0!
А. Соуза
Пас отдал
Г. Онугха
45'
+1
11'
Желтая карточка
С. Гартенманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Аллан Соуза
ПВ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
11
Бор Финне
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Вайле
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
21
Indy Groothuizen
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Сендерийск
19
Юлиус Бек
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
23
Mads Hansen
ЦП
77
Rilwan Hassan
ЦФ
0
Morten Beck
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
2-2-2-4
30
Брунст
19
Бенгтссон
20
Колингер
6
Эзатолахи
0
22
Экитике
10
Соуза
19
7
Онугха
34
4
3-2-4-1
20
Томас
27
3
Гартенманн
26
3
Хольм
5
22
Фредериксен
34
Эскесен
17
11
Финне
20
19
4
Энгель
4
Энгель
19
34
40
Ояла
40
Ояла
34
7
Онугха
20
Рамадани
20
Рамадани
7
Онугха
3
Хольм
77
77
3
Хольм
17
21
21
17
3
Гартенманн
23
23
3
Гартенманн
27
11
Райт
11
Райт
27
Остались в запасе
Вайле
Сендерийск
21
Indy Groothuizen
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
19
Юлиус Бек
ЦП
0
Morten Beck
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
29
Victor Ekani
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
21
Indy Groothuizen
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Остались в запасе
19
Юлиус Бек
ЦП
0
Morten Beck
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
29
Victor Ekani
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Вайле - Сендерийск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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Сендерийск
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
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