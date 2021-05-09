Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - АЕК
Панатинаикос - АЕК: обзор матча 09 мая 2021
Панатинаикос
09.05.2021, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, группа A, 8 тур
0 : 1
Завершен
АЕК
50'
П. Манталос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - АЕК
Желтая карточка
Й. Нгбакото
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
П. Цинтотас
Пенальти не реализован!
Ф. Македа
90'
+5
89'
Желтая карточка
Н. Крстичич
89'
Замена
И. Неделчару
️️️️
К. Ансарифард
Желтая карточка
С. Александропулос
82'
81'
Замена
М. Бакакис
️️️️
С. Василантонопулос
Замена
Ф. Санчес
️️️️
Y. Mollo
80'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Ш. Ниасс
79'
Замена
С. Александропулос
️️️️
Ю. Санкаре
71'
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
А. Хадзийованнис
71'
70'
Замена
Х. Албанис
️️️️
М. Танкович
70'
Замена
Е. Шахов
️️️️
П. Манталос
67'
Желтая карточка
М. Танкович
65'
Желтая карточка
С. Василантонопулос
Желтая карточка
Ю. Санкаре
59'
Замена
Карлитос
️️️️
А. Кампецис
58'
Желтая карточка
Ф. Велес
53'
50'
ГОЛ! 0:1!
П. Манталос
Пас отдал
К. Ансарифард
34'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
27'
Желтая карточка
Д. Чигринский
Желтая карточка
Ш. Ниасс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
14
Yohan Mollo
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Карлитос
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
2-4-4
1
Диудис
4
Шенкевельд
4
Фран Велес
19
Вильяфаньес
27
Хуанкар
13
Санкаре
19
Ниасс
14
9
Македа
7
Хадзийованнис
90
Кампецис
4-4-2
16
Цинтотас
19
Чигринский
22
Лопеш
4
Сварнас
2
Василантонопулос
7
Крстичич
6
Галанопулос
20
Манталос
4
Шиманьски
17
Ансарифард
22
Танкович
14
28
Санчес
28
Санчес
14
13
Санкаре
14
Александропулос
14
Александропулос
13
Санкаре
90
Кампецис
10
Карлитос
10
Карлитос
90
Кампецис
7
Хадзийованнис
7
Нгбакото
7
Нгбакото
7
Хадзийованнис
19
Ниасс
8
Бузукис
8
Бузукис
19
Ниасс
17
Ансарифард
24
Неделчару
24
Неделчару
17
Ансарифард
2
Василантонопулос
2
Бакакис
2
Бакакис
2
Василантонопулос
20
Манталос
28
Шахов
28
Шахов
20
Манталос
22
Танкович
19
Албанис
19
Албанис
22
Танкович
Остались в запасе
Панатинаикос
АЕК
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
9
Михалис Косидис
ЦФ
2
Марио Митай
ЛЗ
94
Олег Данченко
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
9
Михалис Косидис
ЦФ
2
Марио Митай
ЛЗ
94
Олег Данченко
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Панатинаикос - АЕК
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
Новости команд
Все
Панатинаикос
АЕК
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:58
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:12
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:58
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:12
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+