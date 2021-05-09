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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Арминия
Герта - Арминия: обзор матча 09 мая 2021
Герта
09.05.2021, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Арминия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Арминия
Желтая карточка
Н. Радоньич
90'
+4
90'
+3
Замена
С. Суку
️️️️
А. Фогльзаммер
90'
+2
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
А. Майер
Желтая карточка
В. Дарида
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Кунце
87'
Желтая карточка
А. Лукоки
84'
Замена
К. Гебауэр
️️️️
Р. Доан
84'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ф. Клоз
74'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
М. Окугава
Замена
Д. Боята
️️️️
Л. Тусар
73'
Замена
В. Дарида
️️️️
К. Пентек
73'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
М. Кунья
59'
51'
Желтая карточка
С. Брюннер
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Д. Зеефуик
46'
37'
Желтая карточка
М. Претль
Желтая карточка
Л. Тусар
36'
Замена
Д. Торунарига
️️️️
М. Миттельштадт
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
10
Арне Майер
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Марсель Хартель
АП
14
Мичел Влап
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
14
Себио Суку
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-3-1-3
1
Шволов
24
Клюнтер
4
Штарк
31
Дардаи
7
Миттельштадт
29
Тусар
42
Зеефуик
25
Аскасибар
9
Кордоба
10
Кунья
9
Пентек
4-2-1-1-2
1
Ортега
27
Брюннер
4
Нильссон
5
Пипер
24
Лукоки
10
Майер
24
Претль
7
Окугава
20
Доан
9
Фогльзаммер
9
Клоз
29
Тусар
28
Боята
28
Боята
29
Тусар
7
Миттельштадт
33
Торунарига
33
Торунарига
7
Миттельштадт
9
Пентек
16
Дарида
16
Дарида
9
Пентек
10
Кунья
24
Дилросун
24
Дилросун
10
Кунья
42
Зеефуик
28
Радоньич
28
Радоньич
42
Зеефуик
10
Майер
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
10
Майер
7
Окугава
6
Кунце
6
Кунце
7
Окугава
20
Доан
27
Гебауэр
27
Гебауэр
20
Доан
9
Фогльзаммер
14
Суку
14
Суку
9
Фогльзаммер
9
Клоз
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Клоз
Остались в запасе
Герта
Арминия
1
Нильс Кербер
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
10
Марсель Хартель
АП
14
Мичел Влап
АП
Главный тренер
Уве Нойхаус
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
10
Марсель Хартель
АП
14
Мичел Влап
АП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Уве Нойхаус
Статистика матча Герта - Арминия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
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