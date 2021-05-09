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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Дижон
Анжер - Дижон: обзор матча 09 мая 2021
Анжер
09.05.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 36 тур
3 : 0
Завершен
Дижон
7'
А. Фульини
50'
С. Альягбе (АГ)
89'
Л. Диони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Дижон
ГОЛ! 3:0!
Л. Диони
Пас отдал
М. Лаж
89'
Замена
М. Чо
️️️️
С. Тиуб
85'
83'
Замена
М. Конате
️️️️
М. Бальде
71'
Замена
М. Шуиар
️️️️
Ф. Саммаритано
Замена
М. Лаж
️️️️
А. Фульини
70'
Замена
Д. Кабо
️️️️
Ф. Эль-Мелали
70'
70'
Замена
А. Загре
️️️️
Ж. Мари
Замена
Л. Диони
️️️️
С. Баокен
70'
66'
Замена
А. Камара
️️️️
А. Добре
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Альягбе
50'
Замена
А. Бобишон
️️️️
И. Амаду
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Фульини
Пас отдал
С. Баокен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Давид Линарес
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
37
Уссама Фалу
ЛЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
23
Вилитти Юнусса
ОП
33
Абубакар Камара
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Бернардони
4
Павлович
29
Томас
15
Мансе
10
Амаду
15
Капелле
10
Фульини
6
Мангани
9
Тиуб
13
Баокен
28
Эль-Мелали
4-2-3-1
16
Альягбе
26
Чафик
5
Экюэль-Манга
4
Панцо
25
Музинга
22
Ндонг
14
Мари
17
Бальде
7
Саммаритано
29
Добре
29
Эбимбе
9
Тиуб
50
Чо
50
Чо
9
Тиуб
10
Фульини
28
Лаж
28
Лаж
10
Фульини
10
Амаду
14
Бобишон
14
Бобишон
10
Амаду
28
Эль-Мелали
19
Кабо
19
Кабо
28
Эль-Мелали
13
Баокен
99
Диони
99
Диони
13
Баокен
14
Мари
92
Загре
92
Загре
14
Мари
7
Саммаритано
8
Шуиар
8
Шуиар
7
Саммаритано
29
Добре
33
Камара
33
Камара
29
Добре
17
Бальде
11
Конате
11
Конате
17
Бальде
Остались в запасе
Анжер
Дижон
14
Кевин Муанга
ЦЗ
16
Людовик Бутель
ВР
37
Уссама Фалу
ЛЗ
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Стефан Мулен
1
Антони Расьоппи
ВР
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
14
Кевин Муанга
ЦЗ
16
Людовик Бутель
ВР
37
Уссама Фалу
ЛЗ
8
Ванисс Таиби
АП
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Анжер - Дижон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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