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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Баник
Спарта - Баник: обзор матча 09 мая 2021
Спарта
09.05.2021, воскресенье, 20:30
Чехия. Синот Лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Баник
37'
Д. Моберг-Карлссон
79'
Б. Докал
88'
А. Гложек
65'
Д. Бухта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Баник
Желтая карточка
Д. Павелка
90'
+1
90'
Желтая карточка
Й. Сор
ГОЛ! 3:1!
А. Гложек
Пас отдал
Б. Докал
88'
Желтая карточка
О. Челустка
83'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
М. Сачек
81'
Замена
М. Минчев
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
81'
81'
Замена
Й. Сор
️️️️
A.
ГОЛ! 2:1!
Б. Докал
79'
74'
Желтая карточка
Я. Свозил
71'
Желтая карточка
J. Fleisman
Замена
А. Карабец
️️️️
Л. Юлиш
68'
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бухта
Пас отдал
A.
57'
Замена
T. Zajic
️️️️
О. Шашинка
55'
Желтая карточка
О. Шашинка
Желтая карточка
Л. Юлиш
54'
ГОЛ! 1:0!
Д. Моберг-Карлссон
37'
Желтая карточка
М. Полидар
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
42
Ondřej Novotný
ЦФ
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
11
Неманья Кузманович
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
1
Viktor Budinský
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
3-2-2-3
1
Ницэ
33
Челустка
17
Ганцко
21
Полидар
28
Виснер
61
Сачек
9
Докал
8
Павелка
10
Гложек
10
Моберг-Карлссон
39
Юлиш
3-5-3
25
38
Покорны
94
Стронати
7
0
8
Янош
26
Калоц
19
Бухта
27
Шашинка
0
8
10
Моберг-Карлссон
17
Минчев
17
Минчев
10
Моберг-Карлссон
61
Сачек
23
Ганоушек
23
Ганоушек
61
Сачек
39
Юлиш
9
Карабец
9
Карабец
39
Юлиш
7
11
Сор
11
Сор
7
11
Кузманович
11
Кузманович
27
Шашинка
21
21
27
Шашинка
Остались в запасе
Спарта
Баник
3
Мартин Витик
ЦЗ
42
Ondřej Novotný
ЦФ
29
Милан Хеча
ВР
10
Михал Травник
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
21
Мухаммед Санне
ПЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
3
Мартин Витик
ЦЗ
42
Ondřej Novotný
ЦФ
29
Милан Хеча
ВР
10
Михал Травник
ЦП
Остались в запасе
21
Мухаммед Санне
ПЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Спарта - Баник
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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