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    Расписание матчей 23-06-2021

    май 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    июнь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    июль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2021, 12 тур
    23 июня, среда
    02:30
    Орландо Сити
    5:0
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2021, 17 тур
    23 июня, среда
    15:00
    Жетысу
    1:2
    Атырау
    Матч завершен
    23 июня, среда
    16:00
    Кайрат
    5:1
    Каспий
    Матч завершен
    23 июня, среда
    17:00
    Тараз
    1:1
    Туран
    Матч завершен
    23 июня, среда
    18:00
    Кайсар
    1:3
    Тобол
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2020, 3 тур, группа E
    23 июня, среда
    19:00
    Швеция
    3:2
    Польша
    Матч завершен
    23 июня, среда
    19:00
    Словакия
    0:5
    Испания
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2020, 3 тур, группа F
    23 июня, среда
    22:00
    Португалия
    2:2
    Франция
    Матч завершен
    23 июня, среда
    22:00
    Германия
    2:2
    Венгрия
    Матч завершен
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