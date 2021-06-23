Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Португалия - Франция
Португалия - Франция: обзор матча 23 июня 2021
Португалия
23.06.2021, среда, 22:00
Чемпионат Европы, группа F, 3 тур
2 : 2
Завершен
Франция
31'
К. Роналду (П)
60'
К. Роналду (П)
45+2'
К. Бензема (П)
47'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Франция
Замена
С. Оливейра
️️️️
Р. Саншеш
87'
87'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
А. Гризманн
83'
Желтая карточка
П. Кимпембе
Замена
Д. Далот
️️️️
Н. Семеду
79'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Ж. Моутинью
73'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Б. Силва
72'
66'
Замена
К. Коман
️️️️
К. Толиссо
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Роналду
60'
52'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Л. Динь
50'
Травма
Л. Динь
47'
ГОЛ! 1:2!
К. Бензема
Пас отдал
П. Погба
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Д. Перейра
46'
46'
Замена
Л. Динь
️️️️
Л. Эрнандес
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Бензема
39'
Желтая карточка
А. Гризманн
36'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
31'
28'
Желтая карточка
У. Льорис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
16
Ренату Саншеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
15
Рафа
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
14
Адриан Рабьо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Тома Лемар
АП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
5
Геррейру
3
Пепе
3
Диаш
2
Семеду
13
Перейра
16
Саншеш
8
Моутинью
21
Жота
10
Силва
7
Роналду
4-1-2-3
1
Льорис
4
Варан
3
Кимпембе
5
Кунде
21
Эрнандес
13
Канте
6
Погба
12
Толиссо
19
Бензема
10
Мбаппе
7
Гризманн
2
Семеду
2
Далот
2
Далот
2
Семеду
8
Моутинью
21
Невеш
21
Невеш
8
Моутинью
13
Перейра
6
Палинья
6
Палинья
13
Перейра
16
Саншеш
24
Оливейра
24
Оливейра
16
Саншеш
10
Силва
8
Фернандеш
8
Фернандеш
10
Силва
21
Эрнандес
3
Динь
3
Динь
21
Эрнандес
Динь
14
Рабьо
14
Рабьо
Динь
7
Гризманн
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Гризманн
12
Толиссо
7
Коман
7
Коман
12
Толиссо
Остались в запасе
Португалия
Франция
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
15
Рафа
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Тома Лемар
АП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
15
Рафа
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Тома Лемар
АП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Португалия - Франция
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
Россия 1
Новости команд
Все
Португалия
Франция
Сборная Португалии отреагировала на 986-й гол Роналду
21 ноября
1
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
20 ноября
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Сборная Португалии отреагировала на 986-й гол Роналду
21 ноября
1
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
20 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Раскрыты финансовые потери сборной Португалии из-за ухода Роналду
19 ноября
Стало известно, требовал ли Роналду уволить тренера Португалии
19 ноября
1
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+