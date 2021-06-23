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Расписание матчей
Евро-2024
Швеция - Польша
Швеция - Польша: обзор матча 23 июня 2021
Швеция
23.06.2021, среда, 19:00
Чемпионат Европы, группа E, 3 тур
3 : 2
Завершен
Польша
2'
Э. Форсберг
59'
Э. Форсберг
90+4'
В. Классон
61'
Р. Левандовски
84'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Польша
ГОЛ! 3:2!
В. Классон
Пас отдал
Д. Кулушевски
90'
+4
84'
ГОЛ! 2:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
П. Франковски
83'
Желтая карточка
К. Глик
78'
Замена
П. Плахета
️️️️
Г. Крыховяк
Замена
В. Классон
️️️️
Э. Форсберг
78'
74'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
73'
Замена
К. Козловски
️️️️
М. Клих
Замена
Э. Крафт
️️️️
М. Лустиг
68'
Замена
М. Берг
️️️️
А. Исак
68'
61'
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
П. Зелински
61'
Замена
Я. Сверчок
️️️️
К. Йозвяк
ГОЛ! 2:0!
Э. Форсберг
Пас отдал
Д. Кулушевски
59'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Р. Квайсон
55'
46'
Замена
П. Франковски
️️️️
Т. Пухач
Желтая карточка
М. Даниэльсон
10'
ГОЛ! 1:0!
Э. Форсберг
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
24
Маркус Даниэльсон
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Матеуш Клих
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
21
Камил Йозвяк
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
17
Виктор Классон
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
13
Густав Свенссон
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Маркус Берг
ЦФ
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
23
Каспер Козловски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
26
Якуб Сверчок
ЦФ
24
Давид Ковнацки
ЦФ
4-3-1-2
1
Ольсен
6
Аугустинссон
2
Лустиг
3
Линделеф
24
Даниэльсон
7
Ларссон
20
Ольссон
13
Экдаль
10
Форсберг
22
Квайсон
9
Исак
4-1-2-1-2
1
Щесны
18
Берешиньски
15
Глик
5
Беднарек
15
Пухач
10
Крыховяк
23
Клих
10
Зелински
21
Йозвяк
11
Свидерски
9
Левандовски
2
Лустиг
20
Крафт
20
Крафт
2
Лустиг
10
Форсберг
17
Классон
17
Классон
10
Форсберг
22
Квайсон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
22
Квайсон
9
Исак
9
Берг
9
Берг
9
Исак
10
Крыховяк
24
Плахета
24
Плахета
10
Крыховяк
23
Клих
23
Козловски
23
Козловски
23
Клих
15
Пухач
19
Франковски
19
Франковски
15
Пухач
21
Йозвяк
26
Сверчок
26
Сверчок
21
Йозвяк
Остались в запасе
Швеция
Польша
13
Кен Сема
ЛП
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
Главный тренер
Янне Андерссон
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Карол Линетти
ЦП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
13
Кен Сема
ЛП
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Карол Линетти
ЦП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Швеция - Польша
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Россия 1
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