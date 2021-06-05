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    Расписание матчей 05-06-2021

    май 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    июнь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    июль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
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    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022), 7 тур
    5 июня, суббота
    03:30
    Бразилия
    2:0
    Эквадор
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2021
    5 июня, суббота
    08:00
    Нигер
    0:2
    Гамбия
    Матч завершен
    5 июня, суббота
    17:00
    Гвинея
    0:2
    Того
    Матч завершен
    5 июня, суббота
    20:00
    Кот-д'Ивуар
    2:1
    Буркина-Фасо
    Матч завершен
    5 июня, суббота
    21:15
    Израиль
    3:1
    Черногория
    Матч завершен
    5 июня, суббота
    22:00
    Сенегал
    3:1
    Замбия
    Матч завершен
    5 июня, суббота
    22:30
    Тунис
    1:0
    ДР Конго
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2021, Июнь
    5 июня, суббота
    18:00
    Россия
    1:0
    Болгария
    Матч завершен
    5 июня, суббота
    19:00
    Уэльс
    0:0
    Албания
    Матч завершен
    5 июня, суббота
    21:45
    Швеция
    3:1
    Армения
    Матч завершен
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