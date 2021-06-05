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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Бразилия - Эквадор
Бразилия - Эквадор: обзор матча 05 июня 2021
Бразилия
05.06.2021, суббота, 03:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
2 : 0
Завершен
Эквадор
65'
Ришарлисон
90+4'
Неймар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Эквадор
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Неймар
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
А. Домингес
Замена
Фабиньо
️️️️
Ришарлисон
90'
84'
Замена
Х. Касарес
️️️️
А. Мена
76'
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
Э. Валенсия
76'
Замена
М. Эстрада
️️️️
С. Мендес
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Г. Барбоза
76'
Желтая карточка
Э. Милитао
73'
70'
Замена
Ф. Мартинес
️️️️
А. Пресиадо
69'
Желтая карточка
А. Пресиадо
ГОЛ! 1:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Неймар
65'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Фред
62'
55'
Желтая карточка
Э. Валенсия
Желтая карточка
Фред
37'
27'
Желтая карточка
А. Пресиадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
9
Ришарлисон
ЦФ
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
21
Алан Франко
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Бразилия
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Аугусто Фелипе
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
19
Эвертон
ЦФ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Педро Ортис
ВР
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
5
Фернандо Леон
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
16
Марио Пинейда
ЦЗ
6
Диксон Арройо
ОП
10
Дамиан Диас
ЦП
19
Хуан Касарес
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
9
Жорди Кайседо
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Алиссон
6
Сандро
2
Милитао
4
Маркиньос
13
Данило
5
Каземиро
8
Фред
10
Неймар
20
Пакета
21
Барбоза
9
Ришарлисон
4-1-4-1
22
Домингес
17
Пресиадо
14
Арреага
4
Арболеда
7
Эступиньян
20
Мендес
9
Пресиадо
15
Мена
8
Груэсо
21
Франко
13
Валенсия
9
Ришарлисон
17
Фабиньо
17
Фабиньо
9
Ришарлисон
8
Фред
18
Жезус
18
Жезус
8
Фред
21
Барбоза
20
Фирмино
20
Фирмино
21
Барбоза
9
Пресиадо
9
Мартинес
9
Мартинес
9
Пресиадо
13
Валенсия
9
Кайседо
9
Кайседо
13
Валенсия
20
Мендес
11
Эстрада
11
Эстрада
20
Мендес
15
Мена
19
Касарес
19
Касарес
15
Мена
Остались в запасе
Бразилия
Эквадор
12
Вевертон
ВР
22
Эвертон Рибейро
ЦП
14
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Эдерсон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Аугусто Фелипе
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
19
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
6
Диксон Арройо
ОП
10
Дамиан Диас
ЦП
5
Фернандо Леон
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
16
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Педро Ортис
ВР
6
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
12
Вевертон
ВР
22
Эвертон Рибейро
ЦП
14
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Эдерсон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Аугусто Фелипе
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
19
Эвертон
ЦФ
Остались в запасе
6
Диксон Арройо
ОП
10
Дамиан Диас
ЦП
5
Фернандо Леон
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
16
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Педро Ортис
ВР
6
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Бразилия - Эквадор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
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Чемпионат мира, 3 тур
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2 : 1
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