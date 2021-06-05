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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер - Гамбия
Нигер - Гамбия: обзор матча 05 июня 2021
Нигер
05.06.2021, суббота, 08:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Гамбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нигер - Гамбия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
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Кувейт
2 : 2
18.11.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
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