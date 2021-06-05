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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс - Албания
Уэльс - Албания: обзор матча 05 июня 2021
Уэльс
05.06.2021, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Албания
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уэльс - Албания
83'
Желтая карточка
К. Лячи
83'
Желтая карточка
А. Абраши
Желтая карточка
К. Мефам
83'
77'
Замена
Т. Сефери
️️️️
Р. Манай
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Брукс
76'
76'
Замена
Ш. Каллаку
️️️️
Э. Чекичи
76'
Замена
К. Лячи
️️️️
К. Баре
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Т. Робертс
71'
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Аллен
61'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
А. Рэмзи
61'
Замена
Д. Родон
️️️️
Б. Дэвис
61'
61'
Замена
Л. Траши
️️️️
Э. Леньяни
60'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
Б. Балай
Желтая карточка
Р. Норрингтон-Дэвис
58'
46'
Замена
Ф. Везели
️️️️
А. Дока
Замена
К. Мур
️️️️
И. Ампаду
46'
37'
Желтая карточка
Р. Манай
Желтая карточка
Д. Брукс
37'
28'
Желтая карточка
А. Исмайли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Албания
12
Гентьян Селмани
ВР
15
Альби Дока
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
7
Кейди Баре
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
18
Эндри Чекичи
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
8
Харри Уилсон
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Албания
12
Ален Шерри
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
22
Лоренц Траши
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
14
Казим Лячи
ЦП
8
Шерифф Каллаку
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
0
Romeo Harizaj
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хеннесси
16
Норрингтон-Дэвис
5
Ампаду
2
Мефам
4
Дэвис
3
Уильямс
23
Левитт
7
Аллен
10
Рэмзи
7
Брукс
9
Робертс
3-2-2-3
12
Селмани
15
Кумбула
6
Джимсити
3
Леньяни
15
Дока
18
Исмайли
7
Баре
22
Абраши
19
Балай
7
Манай
18
Чекичи
10
Рэмзи
8
Уилсон
8
Уилсон
10
Рэмзи
4
Дэвис
6
Родон
6
Родон
4
Дэвис
7
Брукс
18
Уильямс
18
Уильямс
7
Брукс
7
Аллен
26
Смит
26
Смит
7
Аллен
9
Робертс
11
Бэйл
11
Бэйл
9
Робертс
5
Ампаду
13
Мур
13
Мур
5
Ампаду
7
Баре
14
Лячи
14
Лячи
7
Баре
3
Леньяни
22
Траши
22
Траши
3
Леньяни
18
Чекичи
8
Каллаку
8
Каллаку
18
Чекичи
15
Дока
5
Везели
5
Везели
15
Дока
7
Манай
17
Сефери
17
Сефери
7
Манай
19
Балай
16
Цикалеши
16
Цикалеши
19
Балай
Остались в запасе
Уэльс
Албания
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
17
Рубин Колуилл
АП
Главный тренер
Роберт Пейдж
12
Ален Шерри
ВР
0
Romeo Harizaj
ЦФ
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
17
Рубин Колуилл
АП
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
0
Romeo Harizaj
ЦФ
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Уэльс - Албания
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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