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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис - ДР Конго
Тунис - ДР Конго: обзор матча 05 июня 2021
Тунис
05.06.2021, суббота, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
ДР Конго
45'
Н. Слити
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тунис - ДР Конго
Замена
️️️️
В. Хазри
85'
Замена
️️️️
Ф. Сасси
81'
79'
Замена
B. Malango
️️️️
С. Бакамбу
Замена
А. Маалул
️️️️
А. Абди
78'
Замена
Х. Рафья
️️️️
Н. Слити
78'
72'
Замена
Д. Болинжи
️️️️
С. Мутуссами
68'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
Ч. Аколо
Замена
А. Слимане
️️️️
М. Бен Ромдан
67'
55'
Замена
F. Ngoma
️️️️
Г. Какута
Замена
А. Меджбри
️️️️
Ю. Мсакни
46'
ГОЛ! 1:0!
Н. Слити
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
13
Фержани Сасси
ВР
1
Муез Хассен
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
21
Вайди Кечрида
ПЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Набиль Маалул
ДР Конго
21
Баджо Сиади
ВР
0
Крис Мавинга
ЦЗ
5
Марсель Тиссеран
ЦЗ
3
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
0
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
0
Tonombe Mukoko
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
17
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Тунис
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
20
Мохамед Дрегер
ПЗ
8
Хамза Рафья
ЦП
25
Анис Слимане
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
0
Adam Ben Lamin
ЦФ
0
Moez Ben Cherifia
ЦФ
ДР Конго
0
Joël Kiassumbua
ВР
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
0
Жанелли Имбула
ЦП
0
Ben Malango
ЦФ
0
Вальтер Бваля
ЦФ
0
Makabi Lilepo
ЦФ
0
Fabrice Ngoma
ЦФ
0
Luzolo Sita
ЦФ
0
Жоэль Каямба
ЦФ
0
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
12
Джонатан Болинжи
ЦФ
4-4-1
13
Сасси
2
Абди
3
Тальби
4
Мерья
21
Кечрида
5
Бен Ромдан
23
Слити
7
Мсакни
14
Лайдуни
10
Хазри
3-2-1-3
21
Сиади
0
Мавинга
5
Тиссеран
3
Н'Сакаля
0
Мпанцу
8
Мутуссами
11
Какута
17
Аколо
17
Бакамбу
0
7
Мсакни
10
Меджбри
10
Меджбри
7
Мсакни
23
Слити
8
Рафья
8
Рафья
23
Слити
2
Абди
12
Маалул
12
Маалул
2
Абди
5
Бен Ромдан
25
Слимане
25
Слимане
5
Бен Ромдан
17
Бакамбу
0
0
17
Бакамбу
11
Какута
0
0
11
Какута
17
Аколо
0
Каямба
0
Каямба
17
Аколо
8
Мутуссами
12
Болинжи
12
Болинжи
8
Мутуссами
Остались в запасе
Тунис
ДР Конго
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
0
Adam Ben Lamin
ЦФ
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
0
Moez Ben Cherifia
ЦФ
4
Омар Рекик
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
20
Мохамед Дрегер
ПЗ
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Набиль Маалул
0
Вальтер Бваля
ЦФ
0
Makabi Lilepo
ЦФ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
0
Luzolo Sita
ЦФ
0
Joël Kiassumbua
ВР
0
Жанелли Имбула
ЦП
0
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Остались в запасе
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
0
Adam Ben Lamin
ЦФ
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
0
Moez Ben Cherifia
ЦФ
4
Омар Рекик
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
20
Мохамед Дрегер
ПЗ
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
0
Вальтер Бваля
ЦФ
0
Makabi Lilepo
ЦФ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
0
Luzolo Sita
ЦФ
0
Joël Kiassumbua
ВР
0
Жанелли Имбула
ЦП
0
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
Главный тренер
Набиль Маалул
Главный тренер
Флоран Ибенге
Статистика матча Тунис - ДР Конго
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
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