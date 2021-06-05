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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Болгария
Россия - Болгария: обзор матча 05 июня 2021
Россия
05.06.2021, суббота, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Болгария
84'
А. Соболев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Болгария
Желтая карточка
Г. Джикия
90'
+4
88'
Замена
Г. Минчев
️️️️
И. Чочев
Желтая карточка
А. Соболев
87'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Соболев
84'
78'
Замена
И. Турицов
️️️️
Б. Карагерен
Замена
А. Миранчук
️️️️
Ю. Жирков
78'
Замена
М. Фернандес
️️️️
В. Караваев
72'
62'
Замена
А. Вутов
️️️️
Д. Янков
Замена
А. Мостовой
️️️️
А. Головин
62'
58'
Замена
А. Илиев
️️️️
А. Галабинов
Замена
А. Соболев
️️️️
А. Дзюба
58'
Замена
И. Дивеев
️️️️
Д. Баринов
51'
46'
Замена
Г. Георгиев
️️️️
И. Караджов
Замена
Д. Кузяев
️️️️
А. Ионов
46'
9'
Замена
П. Витанов
️️️️
К. Малинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Антон Шунин
ВР
5
Андрей Семенов
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Магомед Оздоев
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
17
Александр Головин
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Болгария
23
Иван Караджов
ВР
15
Петко Христов
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
21
Момчил Цветанов
ЛВ
16
Кристиян Малинов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Доминик Янков
АП
11
Кирил Десподов
ПВ
9
Бирсент Карагерен
ПВ
9
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Россия
1
Матвей Сафонов
ВР
12
Юрий Дюпин
ВР
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Денис Черышев
ЛВ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
13
Максим Мухин
ОП
23
Далер Кузяев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Болгария
1
Георгий Георгиев
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
5
Петар Витанов
ОП
9
Атанас Илиев
ЦП
14
Даниэль Димов
ЦП
8
Антонио Вутов
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
20
Димитар Илиев
ЦФ
10
Георги Минчев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шунин
18
Жирков
5
Семенов
14
Джикия
4
Караваев
6
Баринов
7
Оздоев
11
Зобнин
17
Головин
20
Ионов
22
Дзюба
3-2-3-2
23
Караджов
15
Христов
3
Христов
6
Антов
16
Малинов
18
Чочев
9
Карагерен
7
Янков
21
Цветанов
9
Галабинов
11
Десподов
6
Баринов
3
Дивеев
3
Дивеев
6
Баринов
4
Караваев
2
Фернандес
2
Фернандес
4
Караваев
20
Ионов
23
Кузяев
23
Кузяев
20
Ионов
18
Жирков
11
Миранчук
11
Миранчук
18
Жирков
17
Головин
10
Мостовой
10
Мостовой
17
Головин
22
Дзюба
7
Соболев
7
Соболев
22
Дзюба
9
Карагерен
19
Турицов
19
Турицов
9
Карагерен
9
Галабинов
9
Илиев
9
Илиев
9
Галабинов
23
Караджов
1
Георгиев
1
Георгиев
23
Караджов
16
Малинов
5
Витанов
5
Витанов
16
Малинов
7
Янков
8
Вутов
8
Вутов
7
Янков
18
Чочев
10
Минчев
10
Минчев
18
Чочев
Остались в запасе
Россия
Болгария
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Матвей Сафонов
ВР
12
Юрий Дюпин
ВР
13
Максим Мухин
ОП
6
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
20
Димитар Илиев
ЦФ
14
Даниэль Димов
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
15
Василь Божиков
ЦЗ
10
Божидар Краев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Матвей Сафонов
ВР
12
Юрий Дюпин
ВР
13
Максим Мухин
ОП
6
Денис Черышев
ЛВ
Остались в запасе
20
Димитар Илиев
ЦФ
14
Даниэль Димов
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
15
Василь Божиков
ЦЗ
10
Божидар Краев
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Россия - Болгария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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