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    Расписание матчей 10-06-2021

    май 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    июнь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    июль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2021
    10 июня, четверг
    02:00
    США
    4:0
    Коста-Рика
    Матч завершен
    10 июня, четверг
    19:00
    ЮАР
    3:2
    Уганда
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 29 тур
    10 июня, четверг
    13:00
    Зенит-2
    2:0
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    10 июня, четверг
    13:00
    Ленинградец
    5:1
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    10 июня, четверг
    17:00
    Казанка
    0:0
    Знамя Труда
    Матч завершен
    10 июня, четверг
    18:00
    Муром
    1:1
    Коломна
    Матч завершен
    10 июня, четверг
    18:00
    Динамо-2
    2:2
    Родина
    Матч завершен
    10 июня, четверг
    18:30
    Звезда
    4:1
    Смоленск
    Матч завершен
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