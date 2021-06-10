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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо-2 - Родина
Динамо-2 - Родина: обзор матча 10 июня 2021
Динамо-2
10.06.2021, четверг, 18:00
Россия. ПФЛ. Группа 2, 29 тур
2 : 2
Завершен
Родина
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Матчи команд
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12.09.2026
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25.11.2026
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Родина
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22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
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07.11.2026
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2 : 1
31.10.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
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28.10.2026
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24.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
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