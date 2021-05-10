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    Расписание матчей 10-05-2021

    апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    май 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    июнь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2021, 6 тур
    10 мая, понедельник
    02:30
    Канзаc Сити
    2:1
    Остин
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 28 тур
    10 мая, понедельник
    13:00
    Ессентуки
    1:4
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    10 мая, понедельник
    16:00
    Краснодар-3
    1:0
    Дружба
    Матч завершен
    10 мая, понедельник
    16:00
    Кубань Холдинг
    2:1
    Форте
    Матч завершен
    10 мая, понедельник
    16:00
    Черноморец
    2:0
    Интер
    Матч завершен
    10 мая, понедельник
    16:30
    Легион
    0:0
    СКА
    Матч завершен
    10 мая, понедельник
    17:00
    Биолог-Новокубанск
    4:1
    Туапсе
    Матч завершен
    10 мая, понедельник
    18:30
    Спартак-Нальчик
    0:3
    Кубань
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 29 тур
    10 мая, понедельник
    16:30
    Урал
    1:0
    Ростов
    Матч завершен
    10 мая, понедельник
    19:00
    Спартак
    2:1
    Химки
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 32 тур
    10 мая, понедельник
    20:00
    Портимоненси
    1:2
    Морейренcе
    Матч завершен
    10 мая, понедельник
    22:15
    Порту
    5:1
    Фаренсе
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 7 тур, группа A
    10 мая, понедельник
    20:00
    Нордшелланд
    2:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 35 тур
    10 мая, понедельник
    22:00
    Бетис
    2:1
    Гранада
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 35 тур
    10 мая, понедельник
    22:00
    Фулхэм
    0:2
    Бернли
    Матч завершен
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