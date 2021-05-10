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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Копенгаген
Нордшелланд - Копенгаген: обзор матча 10 мая 2021
Нордшелланд
10.05.2021, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 7 тур
2 : 2
Завершен
Копенгаген
49'
К. Сулемана
68'
М. Фрезе
51'
Й. Стаге
71'
Й. Стаге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Копенгаген
89'
Замена
М. Бунду
️️️️
Й. Стаге
78'
Замена
К. Вильчек
️️️️
Й. Винд
Замена
Д. Свенссон
️️️️
А. Шельдеруп
74'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
О. Антман
74'
Замена
В. Йенсен
️️️️
М. Фрезе
74'
71'
ГОЛ! 2:2!
Й. Стаге
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
ГОЛ! 2:1!
М. Фрезе
Пас отдал
О. Вилладсен
68'
67'
Замена
М. Дарами
️️️️
П. Бьель
Желтая карточка
Я. Кристенсен
58'
56'
Желтая карточка
Н. Бойлесен
51'
ГОЛ! 1:1!
Й. Стаге
Пас отдал
Й. Винд
ГОЛ! 1:0!
К. Сулемана
Пас отдал
Я. Кристенсен
49'
33'
Желтая карточка
П. Анкерсен
23'
Желтая карточка
Занка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Виндаль
17
Тюхосен
18
Месик
5
3
Фрезе
2
Вилладсен
33
Кристенсен
11
Антман
8
Андерсен
21
Шельдеруп
7
Сулемана
4-3-1-2
1
Грютебуст
20
Бойлесен
25
Занка
25
Нельссон
2
Анкерсен
6
Стаге
21
Лерагер
6
Зека
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
3
Фрезе
55
Йенсен
55
Йенсен
3
Фрезе
21
Шельдеруп
24
Свенссон
24
Свенссон
21
Шельдеруп
11
Антман
42
Чуквуани
42
Чуквуани
11
Антман
16
Бьель
9
Дарами
9
Дарами
16
Бьель
19
Винд
10
Вильчек
10
Вильчек
19
Винд
6
Стаге
7
Бунду
7
Бунду
6
Стаге
Остались в запасе
Нордшелланд
Копенгаген
7
Симон Адингра
ЛВ
72
Martin Vantruba
ВР
3
Maxwell Woledzi
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
7
Симон Адингра
ЛВ
72
Martin Vantruba
ВР
3
Maxwell Woledzi
ЦП
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Остались в запасе
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Нордшелланд - Копенгаген
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
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