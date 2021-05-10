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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Фаренсе
Порту - Фаренсе: обзор матча 10 мая 2021
Порту
10.05.2021, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 32 тур
5 : 1
Завершен
Фаренсе
6'
М. Тареми (П)
14'
Т. Мартинес
20'
Л. Диас
59'
М. Тареми
84'
Ж. Мариу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Фаренсе
ГОЛ! 5:0!
Ж. Мариу
Пас отдал
А. Маркесин
84'
82'
Желтая карточка
C. Martins
Желтая карточка
Ж. Мариу
81'
Желтая карточка
Д. Лейте
72'
71'
Замена
F. Nunes
️️️️
Ф. Абнер
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Т. Мартинес
71'
Замена
Эванилсон
️️️️
М. Тареми
63'
Замена
Р. Бару
️️️️
М. Груйич
63'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Л. Диас
62'
ГОЛ! 4:0!
М. Тареми
Пас отдал
Отавио
59'
46'
Замена
К. Фалькао
️️️️
Д. Лукка
46'
Замена
Ф. Исидоро
️️️️
Р. Галд
46'
Замена
A. Pinto
️️️️
Т. Тавареш
Замена
Д. Лейте
️️️️
Ч. Мбемба
46'
30'
Красная карточка
Б. Ауашерия
Желтая карточка
М. Груйич
25'
ГОЛ! 3:0!
Л. Диас
Пас отдал
М. Тареми
20'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мартинес
Пас отдал
М. Тареми
14'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
13'
6'
Желтая карточка
Т. Тавареш
6'
Желтая карточка
Д. Лукка
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Тареми
6'
1'
Желтая карточка
C. Scheid
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Фаренсе
22
Beto
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
47
Джонатан Лукка
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
25
Райан Галд
АП
9
Pedro Henrique
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
28
Ромарио Бару
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
91
Мусса Марега
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
40
Eduardo Mancha
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
4-2-2-2
1
Маркесин
17
Мариу
3
Пепе
99
Мбемба
13
Манафа
8
Груйич
8
Урибе
14
Диас
25
Отавио
11
Мартинес
9
Тареми
2-2-2-1-3
22
15
Тавареш
12
6
Удрхири
30
Абнер
47
Лукка
20
Ауашерия
25
Галд
7
41
9
11
Мартинес
7
Консейсау
7
Консейсау
11
Мартинес
99
Мбемба
2
Лейте
2
Лейте
99
Мбемба
8
Груйич
28
Бару
28
Бару
8
Груйич
14
Диас
20
Виейра
20
Виейра
14
Диас
9
Тареми
9
Эванилсон
9
Эванилсон
9
Тареми
30
Абнер
92
92
30
Абнер
25
Галд
14
Исидоро
14
Исидоро
25
Галд
15
Тавареш
78
78
15
Тавареш
47
Лукка
29
Фалькао
29
Фалькао
47
Лукка
Остались в запасе
Порту
Фаренсе
91
Мусса Марега
ПВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
40
Eduardo Mancha
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
1
Уго Маркеш
ВР
Остались в запасе
91
Мусса Марега
ПВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
Остались в запасе
40
Eduardo Mancha
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
1
Уго Маркеш
ВР
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Порту - Фаренсе
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
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