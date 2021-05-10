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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Гранада
Бетис - Гранада: обзор матча 10 мая 2021
Бетис
10.05.2021, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Гранада
39'
Б. Иглесиас
87'
Б. Иглесиас
66'
Д. Мачис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Гранада
90'
+1
Желтая карточка
Куини
Замена
А. Гуардадо
️️️️
С. Каналес
89'
ГОЛ! 2:1!
Б. Иглесиас
87'
Замена
Родри
️️️️
В. Карвалью
80'
77'
Замена
Х. Молина
️️️️
Ф. Вико
77'
Замена
В. Диас
️️️️
Д. Мачис
76'
Замена
Н. Перес
️️️️
Д. Дуарте
Замена
К. Тельо
️️️️
Хоакин
72'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
А. Руйбаль
72'
69'
Желтая карточка
Я. Брайс
66'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мачис
Желтая карточка
Хоакин
64'
63'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Я. Эррера
57'
Желтая карточка
А. Пуэртас
Желтая карточка
В. Руис
55'
ГОЛ! 1:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
А. Руйбаль
39'
13'
Замена
Ф. Вико
️️️️
А. Монторо
12'
Желтая карточка
А. Монторо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
19
Яссин Фекир
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
1
Руй Силва
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Браво
33
Миранда
5
Бартра
4
Руис
22
Эмерсон
10
Карвалью
2
Родригес
17
Хоакин
20
Каналес
24
Руйбаль
7
Иглесиас
4-1-2-2-1
13
Эскандель
20
Фулкье
5
Санчес
22
Дуарте
17
Куини
25
Гоналон
21
Эррера
19
Монторо
7
Пуэртас
11
Мачис
97
Суарес
24
Руйбаль
16
Лайнес
16
Лайнес
24
Руйбаль
20
Каналес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Карвалью
10
Родри
10
Родри
10
Карвалью
17
Хоакин
37
Тельо
37
Тельо
17
Хоакин
22
Дуарте
18
Перес
18
Перес
22
Дуарте
11
Мачис
16
Диас
16
Диас
11
Мачис
21
Эррера
88
Брайс
88
Брайс
21
Эррера
19
Монторо
19
Вико
19
Вико
19
Монторо
Вико
19
Молина
19
Молина
Вико
Остались в запасе
Бетис
Гранада
19
Яссин Фекир
ЛВ
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Арнау Фабрега
ВР
1
Руй Силва
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
19
Яссин Фекир
ЛВ
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
1
Руй Силва
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Бетис - Гранада
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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