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    Расписание матчей 16-05-2021

    апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    май 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    июнь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2021, 7 тур
    16 мая, воскресенье
    00:00
    Миннесота Юнайтед
    1:0
    Даллас
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    02:00
    Атланта Юнайтед
    1:0
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    02:30
    Филадельфия Юнион
    1:0
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    04:00
    Колорадо
    3:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    0:0
    Нэшвилл
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    05:00
    Сан-Хосе
    0:2
    Портленд
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    21:00
    Канзаc Сити
    3:0
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 37 тур
    16 мая, воскресенье
    13:30
    Фиорентина
    0:2
    Наполи
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    16:00
    Беневенто
    1:1
    Кротоне
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    16:00
    Удинезе
    0:1
    Сампдория
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:00
    Парма
    1:3
    Сассуоло
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    21:45
    Милан
    0:0
    Кальяри
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 36 тур
    16 мая, воскресенье
    14:00
    Кристал Пэлас
    3:2
    Астон Вилла
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    16:05
    Тоттенхэм
    2:0
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    18:30
    Вест Бромвич
    1:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    21:00
    Эвертон
    0:1
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 29 тур
    16 мая, воскресенье
    14:00
    Интер
    1:2
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    16:00
    Форте
    3:0
    Ессентуки
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    16:00
    Машук-КМВ
    1:3
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    17:00
    Динамо Мх
    4:0
    Динамо
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    17:00
    Дружба
    0:3
    Кубань Холдинг
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    17:00
    Туапсе
    1:1
    Черноморец
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:00
    Кубань
    5:1
    Анжи
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 8 тур, группа A
    16 мая, воскресенье
    14:00
    Мидтьюлланд
    1:1
    Рандерс
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    17:00
    Копенгаген
    2:1
    Брондбю
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:00
    Орхус
    3:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 30 тур
    16 мая, воскресенье
    14:00
    Динамо
    3:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    14:00
    Ахмат
    2:2
    Спартак
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    14:00
    Ростов
    1:3
    Краснодар
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    14:00
    Локомотив
    1:0
    Урал
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    14:00
    Тамбов
    1:5
    Зенит
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    14:00
    Рубин
    1:1
    Ротор
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    14:00
    Химки
    0:0
    Сочи
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    16:00
    Уфа
    2:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 5 тур, группа B
    16 мая, воскресенье
    14:00
    Гамильтон Академикал
    0:2
    Килмарнок
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    14:00
    Мазервелл
    1:2
    Росс Каунти
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    14:00
    Сент-Миррен
    0:0
    Данди Юнайтед
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 4 тур, группа B
    16 мая, воскресенье
    14:30
    Остенде
    0:4
    Гент
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    17:00
    Мехелен
    3:1
    Стандард
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 8 тур, группа B
    16 мая, воскресенье
    15:00
    Ольборг
    1:1
    Хорсенс
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 34 тур
    16 мая, воскресенье
    15:30
    Утрехт
    1:1
    ПСВ
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    15:30
    Твенте
    3:2
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    15:30
    АЗ Алкмаар
    5:0
    Хераклес
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    15:30
    Фейеноорд
    3:0
    РКС Ваалвейк
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    15:30
    Зволле
    1:0
    Гронинген
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    15:30
    Венло
    0:4
    Эммен
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    15:30
    Витесс
    1:3
    Аякс
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    15:30
    Херенвен
    1:2
    Спарта
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    15:30
    Виллем II
    2:1
    Фортуна
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 3 тур
    16 мая, воскресенье
    16:00
    Волеренга
    1:2
    Кристиансунн
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    16:00
    Сарпсборг 08
    0:0
    Хаугесунд
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    16:00
    Викинг
    0:1
    Тромсе
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    2:2
    Русенборг
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:00
    Сандефьорд
    0:3
    Мьёндален
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    3:1
    Лиллестрем
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    21:00
    Мольде
    4:0
    Бранн
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 32 тур
    16 мая, воскресенье
    16:00
    Теплице
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    16:00
    Пардубице
    3:0
    Виктория
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    18:00
    Млада Болеслав
    4:5
    Спарта
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    20:30
    Славия
    1:1
    Карвина
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2021, 9 тур
    16 мая, воскресенье
    16:30
    Слуцк
    2:2
    Минск
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    20:30
    Динамо-Брест
    1:0
    Гомель
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 33 тур
    16 мая, воскресенье
    17:00
    Фамаликан
    3:0
    Насьональ
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:00
    Белененсеш
    0:2
    Санта-Клара
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    22:00
    Маритиму
    0:0
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 9 тур, группа A
    16 мая, воскресенье
    18:00
    ЛАСК
    2:5
    Зальцбург
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    18:00
    Штурм
    4:1
    Рапид
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    18:00
    Тироль
    2:2
    Вольфсберг
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 33 тур
    16 мая, воскресенье
    19:00
    Майнц
    1:3
    Боруссия
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    21:30
    РБ Лейпциг
    2:2
    Вольфсбург
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 10 тур, группа A
    16 мая, воскресенье
    19:30
    АЕК
    0:0
    Арис
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:30
    Панатинаикос
    1:4
    Олимпиакос
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:30
    ПАОК
    0:1
    Астерас
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 37 тур
    16 мая, воскресенье
    19:30
    Алавес
    4:2
    Гранада
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:30
    Атлетик
    0:1
    Реал
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:30
    Атлетико
    2:1
    Осасуна
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:30
    Барселона
    1:2
    Сельта
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:30
    Бетис
    1:0
    Уэска
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:30
    Хетафе
    2:1
    Леванте
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:30
    Кадис
    1:3
    Эльче
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:30
    Реал Сосьедад
    4:1
    Вальядолид
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:30
    Валенсия
    4:1
    Эйбар
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    19:30
    Вильярреал
    4:0
    Севилья
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 4 тур, группа A
    16 мая, воскресенье
    19:30
    Брюгге
    2:1
    Антверпен
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 37 тур
    16 мая, воскресенье
    22:00
    Лорьян
    2:1
    Метц
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    22:00
    Лилль
    0:0
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    22:00
    Дижон
    0:4
    Нант
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    22:00
    Бордо
    3:0
    Ланс
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    22:00
    Марсель
    3:2
    Анжер
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    22:00
    Монако
    2:1
    Ренн
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    22:00
    Ним
    2:5
    Лион
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    22:00
    Ницца
    0:2
    Страсбур
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    22:00
    Монпелье
    0:0
    Брест
    Матч завершен
    16 мая, воскресенье
    22:00
    ПСЖ
    4:0
    Реймс
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 3 тур
    16 мая, воскресенье
    23:00
    Цинциннати
    2:3
    Интер
    Матч завершен
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