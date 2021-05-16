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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Лиллестрем
Стремсгодсет - Лиллестрем: обзор матча 16 мая 2021
Стремсгодсет
16.05.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
3 : 1
Завершен
Лиллестрем
6'
М. Мава
17'
Г. Штенгель (П)
87'
Ф. Фрайдей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Лиллестрем
ГОЛ! 3:0!
Ф. Фрайдей
87'
Желтая карточка
М. Мава
83'
Замена
В. Тор Ингимундарсон
️️️️
Л. Вильсвик
80'
Замена
М. Майгаард
️️️️
Г. Штенгель
66'
Желтая карточка
Г. Штенгель
64'
56'
Замена
️️️️
Т. Свендсен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Штенгель
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Мава
Пас отдал
J. Parr
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Jonathan Parr
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Лиллестрем
1
Алекс Кранинкс
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
23
Тобиас Свендсен
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Крешник Красники
ЦП
20
Миккель Майгаард
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
Лиллестрем
21
Мадс Кристиансен
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
2-2-2-4
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
10
Штенгель
8
Хове
8
Гулликсен
18
Стеневик
23
14
Мава
9
Фрайдей
3
2-1-2-1-2
1
Кранинкс
5
Огбу
20
Драгснес
18
Мэттью
6
Кайринен
23
Осен
23
Свендсен
10
Ольсен
7
10
Штенгель
20
Майгаард
20
Майгаард
10
Штенгель
26
Вильсвик
25
Ингимундарсон
25
Ингимундарсон
26
Вильсвик
Остались в запасе
Стремсгодсет
Лиллестрем
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Крешник Красники
ЦП
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ВР
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
21
Мадс Кристиансен
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Крешник Красники
ЦП
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ВР
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
Остались в запасе
21
Мадс Кристиансен
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Стремсгодсет - Лиллестрем
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
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