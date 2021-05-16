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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Хорсенс
Ольборг - Хорсенс: обзор матча 16 мая 2021
Ольборг
16.05.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 8 тур
1 : 1
Завершен
Хорсенс
65'
Т. Прица
12'
К. Тенгстедт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Хорсенс
Замена
П. Феррейра
️️️️
M. Hannesbo
88'
87'
Желтая карточка
А. Людвиг
Пенальти не реализован!
Т. Прица
87'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
И. Фоссум
85'
84'
Замена
P. Nymann
️️️️
J. Buus
81'
Замена
R. Frantsen
️️️️
К. Тенгстедт
Замена
R.
️️️️
Л. Андерсен
75'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
К. Куск
75'
75'
Замена
B. Jacobsen
️️️️
M. Brajanac
75'
Замена
Л. Камили
️️️️
Л. Прип
67'
Желтая карточка
К. Тенгстедт
ГОЛ! 1:1!
Т. Прица
Пас отдал
Л. Андерсен
65'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
М. Кристенсен
61'
Желтая карточка
М. Кристенсен
42'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Тенгстедт
Пас отдал
J. Buus
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
15
Jacob Buus
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
10
Rufo
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Хорсенс
7
Александар Станкович
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
12
Rune Frantsen
ЦФ
4-2-5
2
Паллесен
5
Теланнер
3
Нильсен
2
Росс
26
Кристенсен
8
Фоссум
22
Прица
35
Ринне
7
Куск
25
Андерсен
35
4-3-3
1
25
Кийлерих
33
Людвиг
29
Гомес
44
Дир
6
Геммер
10
Ханссон
18
Прип
80
20
Тенгстедт
15
25
Андерсен
10
10
25
Андерсен
35
6
Феррейра
6
Феррейра
35
26
Кристенсен
7
Хильемарк
7
Хильемарк
26
Кристенсен
7
Куск
10
Берстинг
10
Берстинг
7
Куск
8
Фоссум
9
ван Верт
9
ван Верт
8
Фоссум
18
Прип
15
Камили
15
Камили
18
Прип
15
11
11
15
80
15
15
80
20
Тенгстедт
12
12
20
Тенгстедт
Остались в запасе
Ольборг
Хорсенс
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
7
Александар Станкович
ВР
15
Давид Крузе
ЦП
5
Søren Reese
ЦЗ
Остались в запасе
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
7
Александар Станкович
ВР
15
Давид Крузе
ЦП
5
Søren Reese
ЦЗ
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Ольборг - Хорсенс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
Новости команд
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Ольборг
Хорсенс
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
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