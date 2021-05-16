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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Нант
Дижон - Нант: обзор матча 16 мая 2021
Дижон
16.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 4
Завершен
Нант
6'
К. Кулибали
32'
Р. Коло Муани
90+1'
Л. Бляс
90+2'
Р. Коло Муани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Нант
90'
+4
Замена
Р. Эмон
️️️️
Л. Бляс
90'
+4
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
Р. Коло Муани
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
Р. Коло Муани
Пас отдал
Л. Бляс
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Л. Бляс
Пас отдал
Р. Коло Муани
Желтая карточка
Б. Экюэль-Манга
85'
79'
Замена
А. Жиротто
️️️️
М. Саймон
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Панцо
71'
64'
Замена
М. Коко
️️️️
К. Кулибали
61'
Желтая карточка
К. Кулибали
Замена
М. Бальде
️️️️
Ж. Сиве
60'
32'
ГОЛ! 0:2!
Р. Коло Муани
Желтая карточка
Ж. Мари
27'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Кулибали
Пас отдал
М. Саймон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
43
Жак Сиве
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
23
Вилитти Юнусса
ОП
31
Амир Арли
АП
17
Мама Бальде
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
3-2-1-2-2
16
Альягбе
5
Кулибали
5
Экюэль-Манга
4
Панцо
25
Музинга
26
Чафик
14
Мари
8
Шуиар
29
Эбимбе
11
Конате
43
Сиве
4-1-1-2-2
40
Лафон
8
Аппиа
21
Кастеллетто
5
Паллуа
14
Корчиа
4
Чиривелья
26
Луза
10
Бляс
27
Саймон
17
Кулибали
9
Муани
43
Сиве
17
Бальде
17
Бальде
43
Сиве
4
Панцо
33
Камара
33
Камара
4
Панцо
27
Саймон
5
Жиротто
5
Жиротто
27
Саймон
9
Муани
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
9
Муани
17
Кулибали
97
Коко
97
Коко
17
Кулибали
10
Бляс
9
Эмон
9
Эмон
10
Бляс
Остались в запасе
Дижон
Нант
1
Антони Расьоппи
ВР
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
31
Амир Арли
АП
29
Алекс Добре
ЛВ
Главный тренер
Давид Линарес
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
Главный тренер
Раймон Доменек
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
31
Амир Арли
АП
29
Алекс Добре
ЛВ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Раймон Доменек
Статистика матча Дижон - Нант
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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Дижон
Нант
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20 октября
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12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
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2
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