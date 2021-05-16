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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Русенборг
Буде-Глимт - Русенборг: обзор матча 16 мая 2021
Буде-Глимт
16.05.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
2 : 2
Завершен
Русенборг
9'
Э. Ботхейм
52'
С. Фет
23'
К. Хольс
88'
Р. Видесхейм-Пауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Русенборг
90'
+5
Желтая карточка
П. Скьельбред
88'
ГОЛ! 2:2!
Р. Видесхейм-Пауль
Пас отдал
П. Скьельбред
Замена
У. Ветлесен
️️️️
Э. Ботхейм
85'
82'
Желтая карточка
Х. Орн Ейхолфссон
81'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
Э. Сейде
65'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
С. Веччиа
ГОЛ! 2:1!
С. Фет
Пас отдал
С. Серли
52'
46'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Г. Молинс
Желтая карточка
П. Берг
37'
26'
Желтая карточка
К. Закариассен
23'
ГОЛ! 1:1!
К. Хольс
Пас отдал
Г. Молинс
18'
Желтая карточка
В. Хофф
ГОЛ! 1:0!
Э. Ботхейм
Пас отдал
С. Серли
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
10
Гильермо Молинс
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
22
Хейбротен
2
Сампстед
7
Берг
18
Мое
14
Салтнес
10
Серли
19
Фет
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
4-2-1-3
1
Хансен
18
Андерссон
15
Орн Ейхолфссон
3
Ховланд
29
Рейтан
16
Закариассен
15
Хофф
23
Веччиа
10
Молинс
19
Хольс
35
Сейде
22
Ботхейм
10
Ветлесен
10
Ветлесен
22
Ботхейм
35
Сейде
20
Тагсет
20
Тагсет
35
Сейде
23
Веччиа
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
23
Веччиа
10
Молинс
5
Скьельбред
5
Скьельбред
10
Молинс
Остались в запасе
Буде-Глимт
Русенборг
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
12
Сандер Тангвик
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Буде-Глимт - Русенборг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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