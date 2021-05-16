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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Интер Майами
Цинциннати - Интер Майами: обзор матча 16 мая 2021
Цинциннати
16.05.2021, воскресенье, 23:00
США. МЛС, 3 тур
2 : 3
Завершен
Интер Майами
59'
А. Барреаль
83'
Н. Хагглунд
7'
Б. Ши
38'
Г. Игуаин
85'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Интер Майами
90'
Замена
Р. Писарро
️️️️
Л. Морган
90'
Замена
К. Макун
️️️️
Г. Игуаин
88'
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
88'
Желтая карточка
Грегоре
Замена
Б. Васкес
️️️️
G. Cameron
87'
85'
ГОЛ! 2:3!
Г. Игуаин
Пас отдал
Л. Морган
ГОЛ! 2:2!
Н. Хагглунд
Пас отдал
Л. Акоста
83'
Замена
Н. Хагглунд
️️️️
Г. Валлесилья
78'
78'
Замена
J. Chapman
️️️️
Б. Ши
78'
Замена
Х. Карранца
️️️️
F. Higuaín
Замена
И. Атанга
️️️️
А. Барреаль
75'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
Y. Kubo
74'
Желтая карточка
G. Cameron
70'
Желтая карточка
А. Крус
66'
64'
Замена
Д. Джонс
️️️️
S. Guediri
ГОЛ! 1:2!
А. Барреаль
Пас отдал
Р. Матаррита
59'
Желтая карточка
Г. Валлесилья
41'
38'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
F. Higuaín
23'
Желтая карточка
S. Guediri
Желтая карточка
Р. Матаррита
14'
7'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ши
Пас отдал
Грегоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
8
Аллан Крус
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
14
Кэлвин Харрис
ЛФ
20
Бреннер
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
20
Брек Ши
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
2
Federico Higuaín
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
4
Haris Medunjanin
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Интер Майами
4
Кристиан Макун
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
14
Jay Chapman
ЦП
16
Joshua Penn
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
18
Dylan Castanheira
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
2-3-1-4
25
4
Валлесилья
22
Матаррита
32
Акоста
8
Крус
5
22
Барреаль
14
Харрис
7
36
20
Бреннер
2-1-4-3
77
МакКартни
14
17
Шоукросс
40
Грегоре
8
Матюиди
90
Морган
13
Ульоа
20
Ши
9
Игуаин
35
2
7
4
4
7
4
Валлесилья
4
Хагглунд
4
Хагглунд
4
Валлесилья
5
9
Васкес
9
Васкес
5
22
Барреаль
20
Атанга
20
Атанга
22
Барреаль
2
9
Карранца
9
Карранца
2
9
Игуаин
4
Макун
4
Макун
9
Игуаин
35
33
Джонс
33
Джонс
35
20
Ши
14
14
20
Ши
90
Морган
7
Писарро
7
Писарро
90
Морган
Остались в запасе
Цинциннати
Интер Майами
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
27
Калеб Станко
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
16
Joshua Penn
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
18
Dylan Castanheira
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
27
Калеб Станко
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
16
Joshua Penn
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
18
Dylan Castanheira
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Цинциннати - Интер Майами
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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