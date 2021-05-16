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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Портленд
Сан-Хосе - Портленд: обзор матча 16 мая 2021
Сан-Хосе
16.05.2021, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 7 тур
0 : 2
Завершен
Портленд
5'
Й. Чара
74'
М. Лориа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Портленд
82'
Замена
D. Valeri
️️️️
Ф. Мора
82'
Замена
З. МакГроу
️️️️
М. Лориа
82'
Замена
Х. ван Ранкин
️️️️
П. Бонилья
74'
ГОЛ! 0:2!
М. Лориа
Пас отдал
Э. Уильямсон
72'
Замена
Р. Самбрано
️️️️
Э. Поло
69'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
Ж. Эбобиссе
Замена
Д. Скахан
️️️️
A. RÃos
66'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Fierro
63'
Пенальти не реализован!
C. Wondolowski
62'
Замена
Х. Лопес
️️️️
К. Эспиноса
58'
Замена
S. Salinas
️️️️
П. Мари
58'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
Ф. Юнгвирт
58'
Желтая карточка
C. Wondolowski
45'
+3
42'
Желтая карточка
Д. Жупарич
25'
Желтая карточка
Б. Туилома
5'
ГОЛ! 0:1!
Й. Чара
Пас отдал
Э. Уильямсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Портленд
26
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Йимми Чара
ЦП
44
Марвин Лориа
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
24
Энди Поло
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
4
Таннер Бисон
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦП
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
19
Хавьер Лопес
АП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Портленд
26
Хантер Султ
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
8
Diego Valeri
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
3-4-4
26
Юнгвирт
0
3
Мари
14
7
Эспиноса
7
5
Ремеди
29
21
25
12
4-2-4
28
Бонилья
13
Жупарич
28
Туилома
26
Браво
19
Уильямсон
8
Чара
99
Мора
24
Поло
17
Эбобиссе
44
Лориа
7
Эспиноса
19
Лопес
19
Лопес
7
Эспиноса
25
16
Скахан
16
Скахан
25
21
28
28
21
3
Мари
6
6
3
Мари
26
Юнгвирт
8
8
26
Юнгвирт
44
Лориа
18
МакГроу
18
МакГроу
44
Лориа
28
Бонилья
2
ван Ранкин
2
ван Ранкин
28
Бонилья
99
Мора
8
8
99
Мора
24
Поло
26
Самбрано
26
Самбрано
24
Поло
17
Эбобиссе
27
Асприлья
27
Асприлья
17
Эбобиссе
Остались в запасе
Сан-Хосе
Портленд
4
Таннер Бисон
ЦЗ
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
26
Хантер Султ
ВР
98
Блэйк Бодили
ЛВ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
4
Таннер Бисон
ЦЗ
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
Остались в запасе
26
Хантер Султ
ВР
98
Блэйк Бодили
ЛВ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Сан-Хосе - Портленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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