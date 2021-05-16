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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Динамо
Теплице - Динамо: обзор матча 16 мая 2021
Теплице
16.05.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Динамо
48'
P. Moulis
74'
Л. Маречек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Динамо
Замена
Я. Шейбал
️️️️
Р. Юкл
90'
+1
Замена
M. Macej
️️️️
L. Kodad
90'
+1
89'
Желтая карточка
Б. Чолич
89'
Замена
P. Javorek
️️️️
J. Vais
ГОЛ! 2:0!
Л. Маречек
Пас отдал
В. Вукадинович
74'
70'
Замена
L. Skovajsa
️️️️
P. Novak
69'
Желтая карточка
P. Novak
69'
Желтая карточка
M. Králik
Желтая карточка
P. Moulis
67'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
J. Mareš
61'
Замена
Д. Трубац
️️️️
Я. Фортельный
61'
55'
Замена
Д. Диоп
️️️️
K. Meszaros
55'
Замена
П. Бранднер
️️️️
Ф. Гавелка
ГОЛ! 1:0!
P. Moulis
Пас отдал
T. Vondrasek
48'
31'
Желтая карточка
J. Vais
Желтая карточка
O. Mazuch
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
0
A. Hycka
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
0
J. Vais
ЦФ
11
Marko Alvir
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
2
Ян Шейбал
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
0
M. Macej
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Динамо
40
Максим Таловеров
ЦЗ
0
P. Javorek
ЦП
9
Матей Валента
АП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
77
Даме Диоп
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
4-2-5
0
3
17
22
19
Юкл
23
Маречек
3
11
30
10
8
Фортельный
3-3-4
42
Ворел
5
5
Гавел
12
Чолич
8
Цавош
10
Гавелка
0
0
3
11
0
3
0
0
3
19
Юкл
2
Шейбал
2
Шейбал
19
Юкл
8
Фортельный
27
Трубац
27
Трубац
8
Фортельный
11
77
Вукадинович
77
Вукадинович
11
5
25
25
5
0
77
Диоп
77
Диоп
0
0
0
0
0
10
Гавелка
11
Бранднер
11
Бранднер
10
Гавелка
Остались в запасе
Теплице
Динамо
1
Ludek Nemecek
ЦФ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
9
Матей Валента
АП
40
Максим Таловеров
ЦЗ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
1
Ludek Nemecek
ЦФ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
26
David Cerny
ЦФ
Остались в запасе
9
Матей Валента
АП
40
Максим Таловеров
ЦЗ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Теплице - Динамо
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
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