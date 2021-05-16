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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Гранада
Алавес - Гранада: обзор матча 16 мая 2021
Алавес
16.05.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
4 : 2
Завершен
Гранада
8'
П. Понс
21'
Р. Дуарте
66'
Хоселу
72'
Л. Риоха
31'
Х. Молина
63'
А. Пуэртас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Гранада
Желтая карточка
Д. Гуидетти
90'
+4
Замена
Х. Наварро
️️️️
М. Агиррегабирия
90'
+1
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Т. Пина
90'
+1
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Хоселу
90'
+1
Замена
М. Гарсия
️️️️
Лукас
85'
84'
Замена
Д. Кина
️️️️
Я. Брайс
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Л. Риоха
73'
ГОЛ! 4:2!
Л. Риоха
Пас отдал
Лукас
72'
ГОЛ! 3:2!
Хоселу
Пас отдал
В. Лагвардия
66'
63'
ГОЛ! 2:2!
А. Пуэртас
Пас отдал
Д. Мачис
57'
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Соро
47'
Желтая карточка
Куини
46'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
А. Марин
46'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Н. Перес
45'
Желтая карточка
Д. Дуарте
41'
Замена
Ф. Вико
️️️️
М. Гоналон
31'
ГОЛ! 2:1!
Х. Молина
Пас отдал
Л. Суарес
30'
Желтая карточка
Я. Брайс
ГОЛ! 2:0!
Р. Дуарте
Пас отдал
Ф. Лежен
21'
20'
Желтая карточка
Н. Перес
ГОЛ! 1:0!
П. Понс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Энеко Ортис
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
40
Robert Vallribera
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
1
Руй Силва
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
4-1-2-1-2
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
24
Лежен
20
Агиррегабирия
8
Понс
17
Пина
6
Батталья
11
Риоха
13
Хоселу
7
Лукас
3-3-1-1-2
13
Эскандель
17
Куини
18
Перес
22
Дуарте
20
Фулкье
25
Гоналон
3
Марин
88
Брайс
29
Соро
19
Молина
97
Суарес
20
Агиррегабирия
23
Наварро
23
Наварро
20
Агиррегабирия
7
Лукас
19
Гарсия
19
Гарсия
7
Лукас
17
Пина
17
Сайнс
17
Сайнс
17
Пина
11
Риоха
28
Пельистри
28
Пельистри
11
Риоха
13
Хоселу
11
Гуидетти
11
Гуидетти
13
Хоселу
18
Перес
5
Санчес
5
Санчес
18
Перес
88
Брайс
8
Кина
8
Кина
88
Брайс
25
Гоналон
19
Вико
19
Вико
25
Гоналон
29
Соро
11
Мачис
11
Мачис
29
Соро
3
Марин
7
Пуэртас
7
Пуэртас
3
Марин
Остались в запасе
Алавес
Гранада
3
Энеко Ортис
ЛЗ
40
Robert Vallribera
ЦФ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
13
Арнау Фабрега
ВР
1
Руй Силва
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
3
Энеко Ортис
ЛЗ
40
Robert Vallribera
ЦФ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
15
Уго Перес
ЦЗ
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
1
Руй Силва
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Алавес - Гранада
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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