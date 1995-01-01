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Robert Vallribera
Главные новости
«Зенит» разгромил «Сантос», Семаку не хватает игроков, Смородской – пенсии и другие новости
00:55
Лига чемпионов. 1+2 Де Брюйне принесли «Манчестер Сити» выездную победу над «Копенгагеном» (3:1)
00:54
Лига чемпионов. «Реал» начал плей-офф с гостевой победы над «Лейпцигом» (1:0)
1
00:32
Абаскаль подробно объяснил, почему Джикия стал запасным в «Спартаке»
2
00:06
Рангник может возглавить «Барселону»
3
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Все новости
00:56
Видео
Обзор матча «Лейпциг» – «Реал» голы и лучшие моменты (Видео)
00:55
Видео
Обзор матча «Копенгаген» – «Манчестер Сити» голы и лучшие моменты (Видео)
00:41
Экс-судья Лаос прокомментировал отмененный гол «Лейпцига» в ворота «Реала»: «Безумие»
1
00:21
Колосков призвал оборудовать бары на стадионах РПЛ: «Выпить водки и пивком запить»
1
13 февраля
23:52
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal: Месси – в списке
23:43
Стало известно, какого будущего для сына хочет мама-агент Мбаппе
1
23:33
Семак рассказал, чем «Зенит» будет заниматься на последнем зимнем сборе
23:21
Абаскаль прокомментировал скандальный эпизод с Беришей
1
22:59
Чорлука: «Николич звонил в 22:30 и разговаривал о футболе»
22:42
Стало известно, в каком матче тренером «Ливерпуля» будет смертельно больной Эрикссон
22:36
Караваев ответил, будет ли «Зенит» праздновать победу в Кубке равноправия
3
22:30
Бывшая нападающая казахстанского клуба стала самой дорогой футболисткой в истории
2
22:08
Стали известны стартовые составы на матч «Копенгаген» – «Манчестер Сити»: 13 февраля
22:05
Абаскаль: «Надеюсь, я в России надолго»
6
22:01
Смородская считает себя причастной к чемпионству «Локо» в 2018 году: «Почти весь состав – мой»
4
21:53
Стали известны стартовые составы на матч «Лейпциг» – «Реал»: 13 февраля
21:42
Видео
Карпины показали, как развлекаются в свободное время
21:30
Только один тренер провел больше матчей во главе «Юве», чем Аллегри
21:21
Семак прокомментировал очередной титул «Зенита»
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21:13
Жирков оценил ситуацию Джикии в «Спартаке»
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21:05
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Жена Карпина показала стройные ноги, сделав фото на коленях у мужа
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20:49
Тарханов выделил фаворита Лиги чемпионов
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20:40
Чорлука заявил, что игроки «Локо» боялись Смородскую
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20:32
Семак выделил проблемные позиции в «Зените»
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20:15
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Смородская объяснила, почему Кучука после увольнения из «Локо» не пускали на базу за вещами
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Бензема не сыграет с узбекистанским «Навбахором» – известна причина
19:50
Жирков оценил потенциальный трансфер Чалова из ЦСКА в «Зенит»
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Robert Vallribera
Robert Vallribera
#40 | Нападающий
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