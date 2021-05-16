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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Карвина
Славия - Карвина: обзор матча 16 мая 2021
Славия
16.05.2021, воскресенье, 20:30
Чехия. Синот Лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Карвина
40'
Т. Голеш
85'
Л. Чмелик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Карвина
90'
+3
Желтая карточка
M. Sindelar
Замена
Д. Зима
️️️️
Т. Качараба
87'
Желтая карточка
С. Дели
86'
85'
ГОЛ! 1:1!
Л. Чмелик
81'
Желтая карточка
Э. Сантос
79'
Замена
T. Jursa
️️️️
J.
79'
Замена
K. Zych
️️️️
R. Mikus
Замена
М. ван Бурен
️️️️
Я. Кухта
68'
Замена
М. Беран
️️️️
Т. Голеш
58'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Шевчик
58'
Замена
О. Лингр
️️️️
Н. Станчу
58'
50'
Желтая карточка
В. Синявский
45'
Замена
В. Синявский
️️️️
L. Pereira Dos Santos
ГОЛ! 1:0!
Т. Голеш
40'
31'
Замена
К. Косе
️️️️
R. Tavares
Желтая карточка
Т. Качараба
30'
18'
Желтая карточка
L. Bartosak
Пенальти не реализован!
Я. Кухта
6'
5'
Желтая карточка
V. Neuman
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
23
Петр Шевчик
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
21
Jean
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
33
Rafael Tavares
ЦФ
2
Leonardo Pereira Dos Santos
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Славия
13
Ян Стейскал
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
7
Михал Беран
АП
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Карвина
8
Tomáš Jursa
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
32
Jiri Ciupa
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
28
Kacper Zych
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Колар
18
Бах
33
Качараба
15
Дели
26
Боржил
3
Голеш
23
Шевчик
10
Станчу
99
Олаинка
19
Сима
7
Кухта
4-2-1-4
0
3
Сантос
44
31
24
Херц
21
9
Чмелик
46
10
2
33
33
Качараба
4
Зима
4
Зима
33
Качараба
10
Станчу
32
Лингр
32
Лингр
10
Станчу
23
Шевчик
12
Траоре
12
Траоре
23
Шевчик
3
Голеш
7
Беран
7
Беран
3
Голеш
7
Кухта
10
ван Бурен
10
ван Бурен
7
Кухта
10
28
28
10
21
8
8
21
33
5
Косе
5
Косе
33
2
99
Синявский
99
Синявский
2
Остались в запасе
Славия
Карвина
13
Ян Стейскал
ВР
19
Оскар Дорли
ЛП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
32
Jiri Ciupa
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
19
Оскар Дорли
ЛП
Остались в запасе
32
Jiri Ciupa
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Славия - Карвина
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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