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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Кристиансунд
Волеренга - Кристиансунд: обзор матча 16 мая 2021
Волеренга
16.05.2021, воскресенье, 16:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
1 : 2
Завершен
Кристиансунд
90+3'
В. Кьяртанссон
40'
S. Nilsen
57'
P. Erik Ulvestad
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Кристиансунд
ГОЛ! 1:2!
В. Кьяртанссон
90'
+3
81'
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
Т. Гьертсен
69'
Замена
О. Скарсем
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
Замена
А. Лаюни
️️️️
О. Сахрауи
63'
60'
Желтая карточка
E. Sivertsen
Пенальти не реализован!
А. Доннум
58'
57'
ГОЛ! 0:2!
P. Erik Ulvestad
Пас отдал
Т. Гьертсен
46'
Замена
E. Sivertsen
️️️️
Б. Сермо
40'
ГОЛ! 0:1!
S. Nilsen
Пас отдал
Т. Гьертсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Бент Сермо
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
13
Бендик Бай
ПВ
22
S. Nilsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
14
Амор Лаюни
ЛВ
5
Сакариас Опсал
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
Кристиансунд
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
3-4-1-2
1
Классон
37
Насберг
3
Адекугбе
2
Борхгревинк
9
Йенсен
16
Бьордал
15
Доннум
10
Кристенсен
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
4
3-3-2-2
34
МакДермотт
5
Сермо
19
5
28
Диоп
6
7
Гьертсен
13
Бай
9
Виллумссон
23
22
11
Сахрауи
14
Лаюни
14
Лаюни
11
Сахрауи
9
Виллумссон
77
Скарсем
77
Скарсем
9
Виллумссон
5
Сермо
15
15
5
Сермо
7
Гьертсен
15
Кастрати
15
Кастрати
7
Гьертсен
Остались в запасе
Волеренга
Кристиансунд
1
Кьетил Хауг
ВР
20
Сиди Джатта
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
98
Агон Муколли
ЛВ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
20
Сиди Джатта
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Остались в запасе
30
Elia Hadaya
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
98
Агон Муколли
ЛВ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Волеренга - Кристиансунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
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Волеренга
Кристиансунд
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
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