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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Метц
Лорьян - Метц: обзор матча 16 мая 2021
Лорьян
16.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 1
Завершен
Метц
31'
Й. Висса (П)
74'
Ж. Эрго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Метц
Желтая карточка
А. Грбич
90'
+1
Замена
А. Грбич
️️️️
Ф. Лемуан
86'
Замена
П. Амель
️️️️
Т. Моффи
86'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Й. Висса
85'
84'
Желтая карточка
Ф. Сентонс
ГОЛ! 2:0!
Ж. Эрго
Пас отдал
А. Лорьенте
74'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Э. Ле Фе
71'
65'
Желтая карточка
Т. Эмброуз
46'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
И. Ньян
46'
Замена
Ю. Мазиз
️️️️
М. Фофана
46'
Замена
П. Яд
️️️️
К. Н'Дорам
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Висса
31'
30'
Желтая карточка
Д. Бронн
23'
Желтая карточка
К. Куяте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
70
Вагнер
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
15
Франклин Ваджа
ОП
25
Стефан Диарра
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
37
Папа Яд
ЛВ
12
Бубакар Траоре
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Нарди
99
Чалоба
15
Лапорт
21
Морель
25
Ле Гофф
19
Абержель
14
Эрго
28
Ле Фе
18
Лемуан
9
Висса
9
Моффи
4-3-1-1-1
90
Окиджа
18
Сентонс
6
Бронн
4
Куяте
3
Делен
2
Фофана
80
Майга
96
Н'Дорам
29
Сарр
70
Вагнер
7
Ньян
9
Висса
6
Монконду
6
Монконду
9
Висса
28
Ле Фе
45
Лорьенте
45
Лорьенте
28
Ле Фе
18
Лемуан
9
Грбич
9
Грбич
18
Лемуан
9
Моффи
29
Амель
29
Амель
9
Моффи
96
Н'Дорам
37
Яд
37
Яд
96
Н'Дорам
2
Фофана
88
Мазиз
88
Мазиз
2
Фофана
7
Ньян
68
Эмброуз
68
Эмброуз
7
Ньян
Остались в запасе
Лорьян
Метц
1
Маттью Дрейер
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
25
Стефан Диарра
ПВ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
Главный тренер
Венсан Оньон
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
25
Стефан Диарра
ПВ
Остались в запасе
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
Главный тренер
Венсан Оньон
Статистика матча Лорьян - Метц
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
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