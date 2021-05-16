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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - АДО Ден Хааг
Твенте - АДО Ден Хааг: обзор матча 16 мая 2021
Твенте
16.05.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
3 : 2
Завершен
АДО Ден Хааг
40'
Д. Ротс
45+1'
Л. Нарсинг (П)
84'
Д. Думич
30'
J. Goossens
38'
J. Goossens
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - АДО Ден Хааг
88'
Желтая карточка
M. Vejinović
ГОЛ! 3:2!
Д. Думич
Пас отдал
К. Мениг
84'
Замена
T. van Leeuwen
️️️️
Й. Босх
82'
81'
Замена
P.
️️️️
A. El Khayati
Желтая карточка
Й. Босх
71'
Замена
Л. Илич
️️️️
Л. Нарсинг
71'
61'
Замена
S. Esajas
️️️️
Ш. Пинас
61'
Замена
M. Vejinović
️️️️
К. де Бур
Желтая карточка
К. Мениг
51'
46'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
В. Бесуйен
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Нарсинг
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Ротс
Пас отдал
Р. Зерруки
40'
38'
ГОЛ! 0:2!
J. Goossens
Пас отдал
A. El Khayati
30'
ГОЛ! 0:1!
J. Goossens
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
5
Йессе Босх
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
11
Квинси Мениг
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
АДО Ден Хааг
50
Мартин Фрайзль
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
8
Кес де Бур
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
7
Cain Seedorf
ЦФ
51
Gianni Zuiverloon
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
21
Лука Илич
АП
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
19
Томислав Гомельт
ЦП
8
Давид Филипп
АП
34
Ксандер Северина
ПВ
34
Amar Ćatić
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
28
Silvinho Esajas
ЦФ
13
Jonathan Mulder
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
4-3-1-2
16
Дроммел
5
Смал
4
Думич
24
Эбуехи
24
Остерволде
5
Босх
6
Брама
6
Зерруки
11
Ротс
7
Нарсинг
11
Мениг
2-2-1-5
50
Фрайзль
38
Пинас
12
Кемпер
8
де Бур
0
17
Бесуйен
7
29
Крамер
11
23
51
5
Босх
10
10
5
Босх
7
Нарсинг
21
Илич
21
Илич
7
Нарсинг
8
де Бур
18
18
8
де Бур
23
10
10
23
38
Пинас
28
28
38
Пинас
17
Бесуйен
11
Адеканье
11
Адеканье
17
Бесуйен
Остались в запасе
Твенте
АДО Ден Хааг
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
7
Исса Абасс
ЛВ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
98
Натан Маркело
ПЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
80
Годфрид Ремерато
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
34
Ксандер Северина
ПВ
34
Amar Ćatić
ЦФ
8
Давид Филипп
АП
19
Томислав Гомельт
ЦП
13
Jonathan Mulder
ЦФ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
1
Luuk Koopmans
ВР
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
7
Исса Абасс
ЛВ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
98
Натан Маркело
ПЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
1
Жеффри де Ланж
ВР
80
Годфрид Ремерато
ЦП
Остались в запасе
34
Ксандер Северина
ПВ
34
Amar Ćatić
ЦФ
8
Давид Филипп
АП
19
Томислав Гомельт
ЦП
13
Jonathan Mulder
ЦФ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
1
Luuk Koopmans
ВР
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Твенте - АДО Ден Хааг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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