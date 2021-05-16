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Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Тоттенхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 16 мая 2021
Тоттенхэм
16.05.2021, воскресенье, 16:05
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
45'
Г. Кейн
62'
П. Хейбьерг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Г. Бэйл
89'
Желтая карточка
Д. Танганга
86'
82'
Замена
Т. Корбяну
️️️️
Ф. Силва
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Д. Алли
82'
73'
Замена
Р. Невеш
️️️️
М. Гиббс-Уайт
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Д. Ло Чельсо
69'
ГОЛ! 2:0!
П. Хейбьерг
62'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
П. Хейбьерг
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
8
Деле Алли
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Витинья
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
25
Люк Кандл
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-1-3-2
1
Льорис
3
Регилон
15
Дайер
23
Алдервейрелд
5
Танганга
23
Хейбьерг
7
Сон
20
Ло Чельсо
18
Бэйл
9
Кейн
8
Алли
4-4-1-1
1
Патрисиу
27
Семеду
15
Коди
29
Сайсс
25
Хувер
18
Дендокер
10
Гиббс-Уайт
17
Витинья
8
Моутинью
24
Траоре
21
Силва
18
Бэйл
17
Сиссоко
17
Сиссоко
18
Бэйл
8
Алли
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
8
Алли
20
Ло Чельсо
4
Уинкс
4
Уинкс
20
Ло Чельсо
21
Силва
7
Корбяну
7
Корбяну
21
Силва
10
Гиббс-Уайт
8
Невеш
8
Невеш
10
Гиббс-Уайт
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Райан Мэйсон
25
Люк Кандл
ЦП
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
25
Люк Кандл
ЦП
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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