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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Ванкувер Уайткепс
Канзаc Сити - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 16 мая 2021
Канзаc Сити
16.05.2021, воскресенье, 21:00
США. МЛС, 7 тур
3 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
28'
Д. Шаллой
31'
А. Пулидо (П)
58'
А. Пулидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Ванкувер Уайткепс
Замена
К. Дюк
️️️️
Р. Эспиноза
88'
Замена
W. Harris
️️️️
А. Пулидо
88'
80'
Замена
E. Godoy
️️️️
Р. Веселинович
80'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
К. Дажоме
Замена
Д. Линдси
️️️️
G. Zusi
75'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
72'
Замена
R. Walter
️️️️
Г. Кинда
67'
61'
Замена
Д. Браун
️️️️
Д. Нервински
61'
Замена
K. Habibullah
️️️️
А. Кайо
ГОЛ! 3:0!
А. Пулидо
Пас отдал
Г. Кинда
58'
55'
Желтая карточка
Д. Корнелиус
Желтая карточка
Г. Кинда
36'
36'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
Р. Рапозо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Пулидо
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шаллой
28'
Желтая карточка
И. Санчес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Ванкувер Уайткепс
71
Максим Крепо
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Канзаc Сити
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
54
R. Walter
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
91
Джавайн Браун
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
12
Evan Newton
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
3-3-4
29
3
Фонтас
8
14
6
Санчес
6
Кинда
15
Эспиноза
6
Бусио
11
9
Пулидо
20
Шаллой
4-2-3-1
71
Крепо
2
Нервински
13
Корнелиус
4
Веселинович
4
Гутьеррес
8
Кайо
12
Бикел
21
Рапозо
25
Кайседо
11
Дажоме
9
Каваллини
9
Пулидо
27
27
9
Пулидо
15
Эспиноза
28
Дюк
28
Дюк
15
Эспиноза
8
24
Линдси
24
Линдси
8
6
Кинда
54
54
6
Кинда
2
Нервински
91
Браун
91
Браун
2
Нервински
4
Веселинович
4
4
4
Веселинович
21
Рапозо
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
21
Рапозо
8
Кайо
30
30
8
Кайо
11
Дажоме
9
Бэйр
9
Бэйр
11
Дажоме
Остались в запасе
Канзаc Сити
Ванкувер Уайткепс
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
12
Томас Хасал
ВР
12
Evan Newton
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
13
Amadou Dia
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
12
Evan Newton
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Канзаc Сити - Ванкувер Уайткепс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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