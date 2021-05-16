Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Реймс
ПСЖ - Реймс: обзор матча 16 мая 2021
ПСЖ
16.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
4 : 0
Завершен
Реймс
13'
Неймар (П)
24'
К. Мбаппе
68'
Маркиньос
90'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Реймс
ГОЛ! 4:0!
М. Кен
90'
Замена
️️️️
К. Дагба
86'
84'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Н. Мбюкю
Замена
М. Кен
️️️️
К. Мбаппе
77'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Д. Перейра
77'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Ди Мария
77'
73'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Б. Диа
ГОЛ! 3:0!
Маркиньос
Пас отдал
Неймар
68'
56'
Замена
А. Зенели
️️️️
М. Кафаро
Замена
Рафинья
️️️️
Ю. Дракслер
40'
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Неймар
13'
10'
Красная карточка
Ю. Абдельхамид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
12
Рафинья
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Реймс
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
30
Dialy Kobaly N'Diaye
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Навас
5
Баккер
5
Маркиньос
6
Керер
2
Дагба
2
Перейра
21
Эррера
10
Неймар
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Мбаппе
4-2-1-2-1
1
Райкович
25
Фоке
4
Фас
5
Абдельхамид
33
Конан
5
Манетси
7
Шавалерен
8
Кассама
20
Кафаро
11
Мбюкю
22
Диа
2
Перейра
5
Паредес
5
Паредес
2
Перейра
7
Дракслер
12
Рафинья
12
Рафинья
7
Дракслер
11
Ди Мария
7
Сарабия
7
Сарабия
11
Ди Мария
10
Мбаппе
9
Кен
9
Кен
10
Мбаппе
11
Мбюкю
7
Кутеса
7
Кутеса
11
Мбюкю
20
Кафаро
9
Зенели
9
Зенели
20
Кафаро
22
Диа
19
Туре
19
Туре
22
Диа
Остались в запасе
ПСЖ
Реймс
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
30
Dialy Kobaly N'Diaye
ЦФ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
7
Мусса Думбия
ЛВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
30
Dialy Kobaly N'Diaye
ЦФ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
7
Мусса Думбия
ЛВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча ПСЖ - Реймс
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
Все
ПСЖ
Реймс
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
20:26
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
16:58
Сафонов обгонит Шевалье по размеру зарплаты в «ПСЖ»
15:42
4
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
20:26
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
16:58
Сафонов обгонит Шевалье по размеру зарплаты в «ПСЖ»
15:42
4
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+