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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Вольфсбург
РБ Лейпциг - Вольфсбург: обзор матча 16 мая 2021
РБ Лейпциг
16.05.2021, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсбург
51'
Д. Клюйверт
78'
М. Забитцер (П)
12'
М. Филипп
45+1'
М. Филипп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Вольфсбург
89'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Б. Баку
Замена
К. Кампль
️️️️
Э. Форсберг
87'
86'
Желтая карточка
Б. Баку
79'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
М. Филипп
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Забитцер
78'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Д. Клюйверт
70'
Замена
Д. Упамекано
️️️️
И. Конате
63'
60'
Желтая карточка
М. Арнольд
52'
Желтая карточка
К. Мбабу
ГОЛ! 1:2!
Д. Клюйверт
Пас отдал
М. Забитцер
51'
Замена
Анхелиньо
️️️️
Б. Хенрикс
46'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Лаймер
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Филипп
Пас отдал
Б. Баку
Желтая карточка
М. Забитцер
45'
Желтая карточка
И. Конате
36'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
20'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Филипп
Пас отдал
М. Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-2-2-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
16
Конате
39
Хенрикс
20
Забитцер
27
Лаймер
19
Клюйверт
10
Форсберг
15
Поульсен
28
Нкунку
3-2-3-2
1
Кастелс
17
Баку
25
Брукс
5
Лакруа
43
Мбабу
6
Отавио
21
Шлагер
27
Арнольд
31
Герхардт
9
Вегхорст
26
Филипп
39
Хенрикс
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
39
Хенрикс
16
Конате
2
Упамекано
2
Упамекано
16
Конате
27
Лаймер
21
Айдара
21
Айдара
27
Лаймер
10
Форсберг
44
Кампль
44
Кампль
10
Форсберг
19
Клюйверт
7
Хванг
7
Хванг
19
Клюйверт
17
Баку
21
Руссийон
21
Руссийон
17
Баку
26
Филипп
23
Гилявоги
23
Гилявоги
26
Филипп
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вольфсбург
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Павао Перван
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
9
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча РБ Лейпциг - Вольфсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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