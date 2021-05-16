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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Динамо Хьюстон
Колорадо - Динамо Хьюстон: обзор матча 16 мая 2021
Колорадо
16.05.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 7 тур
3 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
29'
С. Винс
36'
Д. Рубио
42'
К. Бассетт
39'
К. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Динамо Хьюстон
86'
Желтая карточка
M. Figueroa
Желтая карточка
Н. Мескида
86'
79'
Замена
B. GarcÃa
️️️️
А. Лундквист
Замена
Н. Мескида
️️️️
М. Барриос
74'
Замена
N. Benezet
️️️️
А. Синъясики
69'
67'
Желтая карточка
J. Corona
60'
Замена
Ф. Пико
️️️️
М. Родригес
60'
Замена
J. Corona
️️️️
Д. Джонс
60'
Замена
М. Уррути
️️️️
К. Рамирес
60'
Замена
M. Bajamich
️️️️
N. Lemoine
ГОЛ! 3:1!
К. Бассетт
42'
39'
ГОЛ! 2:1!
К. Рамирес
Пас отдал
А. Лундквист
ГОЛ! 2:0!
Д. Рубио
Пас отдал
М. Барриос
36'
ГОЛ! 1:0!
С. Винс
Пас отдал
М. Барриос
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦП
19
Jack Price
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
16
Jose Bizama
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
0
N. Lemoine
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
12
Кортне Форд
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
8
Оливер Ларрас
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
32
Collen Warner
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Динамо Хьюстон
3
Zarek Valentin
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
4-4-2
23
Ярброу
6
Трасти
27
Уилсон
23
Винс
2
3
Акоста
11
Синъясики
17
Бассетт
19
11
Рубио
7
Барриос
4-2-4
35
Марич
26
Паркер
15
21
Лундквист
2
20
Джонс
24
Керен
8
Родригес
0
21
Рамирес
16
11
Синъясики
99
99
11
Синъясики
7
Барриос
20
Мескида
20
Мескида
7
Барриос
20
Джонс
15
15
20
Джонс
0
32
32
0
21
Лундквист
27
27
21
Лундквист
8
Родригес
22
Пико
22
Пико
8
Родригес
21
Рамирес
37
Уррути
37
Уррути
21
Рамирес
Остались в запасе
Колорадо
Динамо Хьюстон
32
Collen Warner
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦП
77
Даррен Япи
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦЗ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
26
Michael Nelson
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
32
Collen Warner
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦП
77
Даррен Япи
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦЗ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
Остались в запасе
26
Michael Nelson
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Колорадо - Динамо Хьюстон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
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