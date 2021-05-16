Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Насьональ
Фамаликан - Насьональ: обзор матча 16 мая 2021
Фамаликан
16.05.2021, воскресенье, 17:00
Португалия. Примейра, 33 тур
3 : 0
Завершен
Насьональ
39'
И. Родригес
77'
И. Хайме
81'
К. Валенсуэла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Насьональ
ГОЛ! 3:0!
К. Валенсуэла
Пас отдал
И. Родригес
81'
ГОЛ! 2:0!
И. Хайме
Пас отдал
Э. Тавареш
77'
76'
Замена
Б. Рочес
️️️️
П. Мендеш
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
М. Угарте
74'
Замена
К. Валенсуэла
️️️️
А. Гедеш
74'
67'
Замена
М. Руаи
️️️️
И. Абдуллахи Альхассан
61'
Замена
Вити
️️️️
R. Freitas
Замена
И. Хайме
️️️️
Б. Краев
59'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Ж. Диаш
59'
46'
Замена
Ã. Bessa
️️️️
J. VigÃ¡rio
46'
Замена
К. Горре
️️️️
R. Micael
ГОЛ! 1:0!
И. Родригес
Пас отдал
Ж. Диаш
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
23
Божидар Краев
ЦП
88
Пепе
ЦП
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
21
Лукас Кал
ОП
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
23
Larry Azouni
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ЦП
3
Edwin Herrera
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Насьональ
91
Мабрук Руаи
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
35
Брайан Рочес
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
23
Вити
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
0
Gergely Bobál
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Жуниор
19
Винагре
5
Риччели
7
6
Бабич
5
Угарте
23
Краев
88
Пепе
23
Диаш
7
Родригес
15
Гедеш
1-2-1-5
44
Педрао
21
Кал
14
Абдуллахи Альхассан
23
44
9
Мендеш
94
Риаскос
20
14
15
Гедеш
21
Валенсуэла
21
Валенсуэла
15
Гедеш
23
Краев
24
Хайме
24
Хайме
23
Краев
5
Угарте
12
Ассунсао
12
Ассунсао
5
Угарте
23
Диаш
19
Тавареш
19
Тавареш
23
Диаш
9
Мендеш
35
Рочес
35
Рочес
9
Мендеш
0
23
Вити
23
Вити
0
14
11
Горре
11
Горре
14
14
Абдуллахи Альхассан
91
Руаи
91
Руаи
14
Абдуллахи Альхассан
20
10
10
20
Остались в запасе
Фамаликан
Насьональ
3
Edwin Herrera
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
80
João Neto
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
18
Владан Данилович
ЦП
0
Gergely Bobál
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
3
Edwin Herrera
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
80
João Neto
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
18
Владан Данилович
ЦП
0
Gergely Bobál
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Фамаликан - Насьональ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
Новости команд
Все
Фамаликан
Насьональ
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«ПСЖ» отдал в аренду конкурента Сафонова
6 июля
3
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«ПСЖ» отдал в аренду конкурента Сафонова
6 июля
3
Прогноз на точный счeт матча «Порту» – «Насьонал»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:37
Прогноз на точный счет матча «Насьонал» – «Риу Аве»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+