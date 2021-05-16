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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Хераклес
АЗ Алкмаар - Хераклес: обзор матча 16 мая 2021
АЗ Алкмаар
16.05.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
5 : 0
Завершен
Хераклес
41'
М. Боадю
50'
Й. Карлссон
57'
Й. Карлссон
74'
М. Боадю
88'
О. Вейндал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Хераклес
Желтая карточка
М. Бизот
90'
ГОЛ! 5:0!
О. Вейндал
88'
Пенальти не реализован!
О. Вейндал
87'
Замена
J. Berkhout
️️️️
Ф. Мидтсьё
83'
81'
Замена
J. Hardeveld
️️️️
Д. Куальята
Желтая карточка
Р. Лиувен
80'
77'
Замена
R. Agca
️️️️
О. Киомурцоглу
76'
Желтая карточка
М. Кнустер
ГОЛ! 4:0!
М. Боадю
74'
Замена
️️️️
Й. Класи
71'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
Й. Свенссон
71'
Замена
Р. Лиувен
️️️️
Б. Мартинс-Инди
70'
67'
Замена
M. Amissi
️️️️
E. Sierra
67'
Замена
T. Breukers
️️️️
Н. Фадиджа
66'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
И. Аззауи
Замена
Д. де Вит
️️️️
А. Гюдмюндссон
63'
59'
Желтая карточка
Н. Фадиджа
ГОЛ! 3:0!
Й. Карлссон
Пас отдал
Й. Свенссон
57'
ГОЛ! 2:0!
Й. Карлссон
Пас отдал
О. Вейндал
50'
ГОЛ! 1:0!
М. Боадю
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
1
Mees Bakker
ЦФ
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
13
Elias Oubella
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
2
Tim Breukers
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
2-1-3-2-2
40
Бизот
5
Вейндал
4
Мартинс-Инди
8
Коопмейнерс
22
Свенссон
8
Класи
18
Мидтсьё
80
Гюдмюндссон
14
Стенгс
10
Боадю
21
Карлссон
4-3-3
28
Бласвих
27
Фадиджа
5
Кнустер
15
12
Куальята
17
де ла Торре
14
Киомурцоглу
98
Аззауи
12
Бакиш
16
5
18
Мидтсьё
3
3
18
Мидтсьё
4
Мартинс-Инди
3
Лиувен
3
Лиувен
4
Мартинс-Инди
22
Свенссон
28
Сугавара
28
Сугавара
22
Свенссон
80
Гюдмюндссон
20
де Вит
20
де Вит
80
Гюдмюндссон
16
10
10
16
14
Киомурцоглу
0
0
14
Киомурцоглу
27
Фадиджа
2
2
27
Фадиджа
12
Куальята
2
2
12
Куальята
98
Аззауи
37
Бургзорг
37
Бургзорг
98
Аззауи
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Хераклес
40
Максим Гуллит
ЦЗ
7
Закария Абухляль
ПВ
10
Зико Бурместер
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
1
Mees Bakker
ЦФ
12
Хоби Верхюлст
ВР
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
13
Elias Oubella
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
40
Максим Гуллит
ЦЗ
7
Закария Абухляль
ПВ
10
Зико Бурместер
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
1
Mees Bakker
ЦФ
12
Хоби Верхюлст
ВР
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
Остались в запасе
13
Elias Oubella
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча АЗ Алкмаар - Хераклес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
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